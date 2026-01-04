都ホテル京都八条で「いちごとさくら」ブッフェ、ケーキに餡ロールなど華やかな和洋スイーツ
【女子旅プレス＝2026/01/04】京都市の都ホテル 京都八条では、春要素を取り入れたスイーツブッフェ「いちごとさくら」を、2026年1月24日（土）から3月29日（日）までの期間の土・日・祝日に開催する。
ブッフェの主役は、春の2大スターである甘酸っぱいいちごと優しく香るさくらだ。メニューには「いちご桜餡ショートケーキ」や「いちご桜餡ティラミス」といった、洋菓子に和のエッセンスを加えた創作スイーツが並ぶ。
「いちごわらびもち」や「桜餡みたらしチーズムース」など、京都らしい食材を用いたラインナップも充実しており、甘酸っぱさと塩味の絶妙なバランスを楽しむことができる。店内装飾も京都手描友禅協同組合の協力の下、和の雰囲気に演出するなど、伝統を反映させた。
スイーツだけでなく、食事メニューのクオリティの高さもホテルブッフェの魅力。ライブキッチンでは焼きたてのワッフルに加え、フレッシュないちごスムージーを提供。
また、ライトミールコーナーには「ローストビーフ」や「生ハム」「スモークサーモン」など、塩気のある本格的なメニューが揃う。自分で具材を選んで作るマイサンドのコーナーもあり、遅めのランチとしてもぴったりの内容だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年1月24日（土）〜3月29日（日）の土・日・祝日
住所：京都市南区西九条院町17 本館1階 レストラン「ラフィネ」
時間：15:00〜17:00（L.O.16:30）※14:45から写真撮影タイムあり
料金：大人6,000円 小学生2,500円 幼児（3歳〜）1,000円
早割り（2週間前までの予約）大人5,500円
◆春色に染まる和洋折衷スイーツ
■スイーツブッフェ「いちごとさくら」
