²ÈÂ²¤ÏBTS¤è¤ê¿Íµ¤¤È¹ë¸ì¤â¡Ä¸µÆüËÜ¿ÍK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¶ì¤·¤¤À¸³è¤òÅÇÏª¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×CROSS GENE½Ð¿È¤Î¥¿¥¯¥ä¡Ê»ûÅÄÂóºÈ¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¡£±Ê±ó¤ËÍè¤ë¤Ê¡×ÆüËÜ¿ÍK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î¸ÀÍÕ
µî¤ë1·î3Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS2¡Ø²È»ö¤ò¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø²È»ö¤ò¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¡Ù¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¿¥¯¥ä¤¬¿·¤¿¤Ê¡È²È»ö¤ò¤¹¤ëÃË¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¡È²È»ö¤ò¤¹¤ëÃË¡É¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖBTS¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤è¤ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«Ëý¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈóÄº¾å²ñÃÌ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¥¿¥¯¥ä¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¡ÖCROSS GENE¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¯¥ä¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£²Î¼ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¿¥¯¥ä¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤À¤·¡¢È¯²»¤âËÍ¤è¤êÎÉ¤¤¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
²Î¼ê¥¦¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤¬¡ÊÂç¤²¤µ¤À¡Ë¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¥¿¥¯¥ä¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥ä¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Û¥ó¥Ç¤Î³¹¤Ë½Ð¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èà¤Ëµ¤¤Å¤¯¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¡ÖÆ¨¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ËÂç¤¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¤ä¤é¤ì¤¿¡£°à½Ì¤¹¤ë»Ñ¤¬¡Ê¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ15¡Á16Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¯¥ä¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤ä¤á¤Æ°ÊÍè¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤»ÄÇ°¤Ê¸½¼Â¡£Èà¤Ï¡¢¡Ö´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¿¦¶È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤â´Ø¿´¤À¤È»×¤¦¡£º£¡¢¼«Ê¬¤Ï½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤·¤Ë¶á¤¤¤«¤é¡£°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È½ý¿´¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¯¥ä¤Ï¸Î¶¿¤ÎÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï²ÈÂ²¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èà¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²È¤È²ÈÂ²¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Èà¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²ÈÂ²¤Ï³§´î¤ó¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë