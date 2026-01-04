◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）

柔道の東京五輪１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロンが４日、東京ドームでのプロレスデビュー戦で勝利した。

日本人五輪金メダリストのプロレス転向は史上初。注目のデビュー戦でウルフは、ＮＥＶＥＲ無差別級王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬに挑戦した。

入場で柔道男子の鈴木桂治監督が太鼓を叩くなか、前日３日の記者会見でＥＶＩＬに「オマエが負けたら坊主、並びに柔道着禁止だ」と理不尽要求されていたウルフは、頭を丸め、背中に「ウルフ」と貼った白い柔道着で登場すると柔道着を脱ぎ捨て黒のショートタイツ、黒いリングシューズで入場した。

これまでの長髪を切り落としプロレスラーとして生きる覚悟を表した丸刈りに超満員札止めのドームは大興奮に包まれた。

ゴングが鳴るとエルボー合戦を展開。柔道技で投げ捨てコーナーポストにＥＶＩＬをたたき付けるとラリアット、ブレーンバスターからのエルボードロップを放ち一気に攻勢に出た。

しかし、場外戦でＥＶＩＬのセコンド「Ｈ．Ｏ．Ｔ」メンバーに袋だたきにされ、ＥＶＩＬからイス攻撃を受けた。悪の攻撃にリング上であおむけになったウルフ。呼吸が乱れ立ち上がれない状態もチョップから一本背負いで逆襲。乱入した「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を払い腰などの柔道殺法で蹴散らした。

しかし、悪の攻撃は止まらない。ＥＶＩＬが放った白い粉を顔面に浴びると、スコーピオンデスロックで捕獲。ドームに「ウルフコール」がわき起こりロープへ逃げると大歓声。ラリアット連発を耐え反撃しパワースラムで大逆転。オリンピックスラムでたたき込み、ボディスラムから「行くぞ！」と雄たけびをあげ、トップロープから棚橋弘至の必殺技「ハイフライフロー」をさく裂させた。

「Ｈ．Ｏ．Ｔ」セコンドがカウントを取るレフェリーを阻止しフォールならず。互いのセコンドがリングインしリング上が大混乱になるなか、テーブル攻撃をウルフは顔面に浴び、ダウン。さらに固定したテーブルにあおむけにさせられ、ドン・ファレのボディプレスを受け圧殺。ＥＶＩＬがＥＶＩＬを浴びせ、カウント２で返し、逆十字から三角絞めで絞め上げ、レフェリーが試合を止め劇的勝利を飾った(１２分５３秒、レフェリーストップ）。

激しい戦いを制し初陣でチャンピオンとなる偉業を達成した。

試合後は「これだけ大勢の人が見てくれるなかで試合をしたのは、僕の人生で初めてでとても大きな経験になりましたし、今日だけではなくこれからもずっとこれだけの人数に見られながら試合がしたいと思いました」と明かした。この日、メインイベントで引退試合を行う棚橋弘至に代わる新たな星としてマット界を活性化させる。

ウルフは、東海大時代に深夜中継されているテレビ朝日系「ワールドプロレスリング」でプロレスの魅力に触れ「柔道をやり尽くしたらいつかプロレスラーになりたい」と志した。

パリ五輪後に新日本プロレスの永田裕志のＹｏｕ Ｔｕｂｅチャンネルへ出演した際に永田にプロレスへ転向したい思いを打ち明けた。永田が新日本プロレス上層部へウルフの熱意を報告し社内で協議。ウルフ本人が棚橋弘至社長らと面会し獲得に至った。

入団後は、他の練習生と同じように世田谷区の野毛道場で合同練習へ参加し、肉体を作り、真剣にプロレスの技術を学んだ。試合会場にも帯同しせ、リング設営、セコンドの雑用も積んできた。

一方で柔道時代から積極的だったテレビ出演などメディアに露出。巧みな話術でテレビ関係者から評価が高く好感度があるウルフは、１０月にはＴＢＳラジオでレギュラー番組を持つなど、各メディアに出演し、自身はもちろん「新日本プロレス」と「プロレス」を世間にアピールしてきた。

ＥＶＩＬとのデビュー戦は、昨年１０・１３日両国国技館大会でＥＶＩＬ率いる「Ｈ．Ｏ．Ｔ」の暴挙に激高し乱入したことから対戦が決定した。

以後、ＥＶＩＬと試合会場で衝突し試合前日会見ではＥＶＩＬに暴行を受ける屈辱を味わっていた。

ＥＶＩＬを倒し、デビュー戦で王者となったウルフ。デビュー２戦目は５日の大田区総合体育館大会。プロレスラーとなった金メダリストは、プロレス人気を復興させる旗手として期待されている。マット界に革命を起こす戦いが始まった。

◆ウルフアロン １９９６年２月２４日、東京・葛飾区生まれ。２９歳。６歳から春日柔道クラブで競技を始め、東海大浦安高２年時に高校３冠。東海大を経て、１８年４月から了徳寺大職、２３年４年からパーク２４所属。世界選手権は１７年初優勝。１９年３位。左組み。得意技は大内刈り、内股。昨年６月に新日本プロレス入団。身長１８１センチ。家族は両親と兄、弟。父・ジェームズさんは米国出身。