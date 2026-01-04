この世の道を謳歌する究極的な時間

雨に濡れたグレートブリテン島北部、湖水地方に伸びる丘陵地帯の道で、他を圧倒する安心感を与えてくれたのは、700psのマクラーレン・アルトゥーラ。ここまでの一体感と、操る自信を与えるマシンは極めて限られる。

ステアリングは以心伝心で、乗り心地はスムーズ。レスポンスは非の打ち所がないほど自然。運転体験を超えて、この世の道を謳歌する究極的な時間といっていい。



マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー（英国仕様）

モータースポーツ由来のブランドらしく、サーキットでも理想的。ラップタイムを削ろうと筆者が必死になれたのは、今回の10台ではアルトゥーラのみ。マット・ソーンダースも「信頼感の中で思い切り運転できたのは、これだけかも」。と振り返る。

濡れた路面なら、テールスライドで達成感を得るのも難しくない。スタビリティ・コントロールを切り、ヘアピンの出口で右足を深く倒せば、絶妙なオーバーステアで遊べる。狙われた特性には、合致しないかもしれないが。

911 GT3が秘める挙げきれないほどの魅力

さすが、2024年のBBDC勝者といえる。だが、2025年に審査員から最も多くのポイントを獲得したのは、9000rpmまで上昇する自然吸気エンジンをシャシー後端に積み、従来的な3ペダル・マニュアルで操るクルマだった。

コミュニケーション力は望外に高く、シャシーは徹底的に忠実。電動パワーステアリングも、世界屈指の仕上り。レス・イズ・モアを感じさせる構成でもある。他にも、挙げきれないほどの魅力がある。そう、ポルシェ911 GT3 ツーリングだ。



手前からポルシェ911 GT3 ツーリングと、マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー、フェラーリ12チリンドリ

992型の911がBBDCで勝利を掴むのは、これが4度目。足まわりやエンジン、ギア比が改められた最新の992.2型も、ドライバーズカーとして最高の完成度にあることが、2025年にも証明された。過年とはまったく異なる、公道とサーキットで。

理想的な結果を導いた着実な進化

序盤から、911 GT3 ツーリングが勝利する可能性は低くなかったが、見事に期待へ応えた。濡れた路面へ適したタイヤとはいえない、ミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2を履いていても、悪魔的に陶酔させる走りを披露した。公道でも、サーキットでも。

先進的なパワートレインなしで、2025年にもドライバーを深く満たせることを、911 GT3は示している。着実な進化が、理想的な結果を導くことを体現している。



ポルシェ911 GT3 ツーリング（英国仕様）

水平対向6気筒の自然吸気ガソリンエンジンは今、その魅力が最大限に引き出されている。自らギアを選べる6速MTと、有能なサスペンション、精緻なステアリングが、クルマとの一体感をこの上ないほど高めている。

過去にないほど、配点は分かれた。だが審査員4名が、911 GT3 ツーリングへ最高点を与えている。表彰台の頂点を掴んだことへ、異論を口にする者は1人もいなかった。

ノミネート車両10台の獲得ポイント（250点満点）

1位（231点）：ポルシェ911 GT3 ツーリング

2位（215点）：マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー

3位（206点）：フェラーリ12チリンドリ

4位タイ（186点）：BMW M2 CS

4位タイ（186点）：ランボルギーニ・レヴエルト

6位（183点）：ポルシェ・タイカン・ターボGT

7位（179点）：アストン マーティン・ヴァンキッシュ

8位（171点）：アウディRS3 スポーツバック

9位（165点）：アルピーヌA290 GTS

10位（162点）：メルセデスAMG GT 43



BBDC 2025 トップ3のスペック ポルシェ911 GT3ツーリング（992.2／英国仕様）

英国価格：15万8200ポンド（約3227万円）

全長：4750mm

全幅：1852mm

全高：1279mm

最高速度：312km/h

0-100km/h加速：3.9秒

燃費：7.3km/L

CO2排出量：310g/km

車両重量：1461kg

パワートレイン：水平対向6気筒3996cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：510ps/8500rpm

最大トルク：45.8kg-m/6250rpm

ギアボックス：6速マニュアル／後輪駆動

マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー（英国仕様）

英国価格：22万1500ポンド（約4519万円）

全長：4539mm

全幅：1913mm

全高：1193mm

最高速度：329km/h

0-100km/h加速：3.0秒

燃費：21.8km/L

CO2排出量：104g/km

車両重量：1498kg

パワートレイン：V型6気筒2993cc ツイン・ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：700ps（システム総合）

最大トルク：73.2kg-m（システム総合）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動

フェラーリ12チリンドリ（英国仕様）



グレートブリテン島中西部、カンブリア州のMSサーキットに集ったBBDC 2025のノミネート車両



英国価格：33万6500ポンド（約6865万円）

全長：4733mm

全幅：2000mm

全高：1292mm

最高速度：339km/h

0-100km/h加速：2.9秒

燃費：6.4km/L

CO2排出量：353g/km

車両重量：1806kg（実測）

パワートレイン：V型12気筒6496cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：830ps/9250rpm

最大トルク：69.0kg-m/7250rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動