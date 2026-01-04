¡Ú¤«¤é¤Ä¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û°ËÆ£ÎèÆà¡¡¶¯Å¨·âÇË¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÁêËÀ¤Ë¤â¹¥´¶¿¨
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖNew¡¡Year¡¡Cup¡×¤¬¡¢4Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï6R1²óÁö¤ê¤Î°ËÆ£ÎèÆà¡Ê33¡áÊ¡²¬¡Ë¡£2¥³¡¼¥¹¤Ë±§ÌîÌïÀ¸¡¢4¥³¡¼¥¹¤Ë»°±º±ÊÍý¤È¹üÂÀ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¡¢3¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¸¡¤Ç¥Ú¥é¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¹¥¤¤Ê·Á¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ê¡¢¥Î¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¹Ô¤±¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£½®¤ÎÊÖ¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£°®¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥È¥ë¥¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤â¼êÁ°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¸¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2Ï¢ÂÐÎ¨44.4¡ó¡ÊÁ°¸¡»þ¡Ë¤Î10¹æµ¡¤Ï¹¥´¶¿¨¤Ç¡¢Á°Àá¡ÊºòÇ¯12·î27Æü¡Á1·î1Æü¡Ë¤Î¾®ÌîÍ¦ºî¤â¾å°Ì¤ÎÂ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤Ï4¹æÄú¤Î1R¤È1¹æÄú¤Î7R¡£Íê¤ì¤ëÁêËÀ¤òÌ£Êý¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£