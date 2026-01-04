ÅìÌî¹¬¼£¡¡½ª¤ÎÀ³²È¸õÊäÃÏ¤Ë¡Ö¿·³ã¡×¡¡¤³¤À¤ï¤ê¡ÖÂç¤¤¤Æ»Ï©±è¤¤¤Î¡Ä¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇ¼ÆÀ¤·¤¿¥ï¥±
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¡õ»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÎR¡½50¡¡¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£°Ü½»ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖÂçºå¡¢Åìµþ¡¢¿·³ã¡×¤È¸õÊäÃÏ¤ò3¤Äµó¤²¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö60ºÐ²á¤®¤¿¤é1Ç¯¤°¤é¤¤°Ü½»¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ò²ó¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿·³ã¤ÎÇò¤´ÈÓ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÊÆ¤É¤³¤í¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¿·³ã¤ÏÍÎÏ¤Ê¸õÊäÃÏ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½»µï¤òÃµ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ëº£¤ÏÂç¤¤¤Æ»Ï©±è¤¤¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï°ÕÌ£¤¬Íý²ò¤Ç¤¤º¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÅìÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½üÀã¼Ö¤ÏÂç¤¤¤Æ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤±¤É¡¢1¸Ä¡ÊÎ¢Ï©ÃÏ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¼«ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¡¢Àã¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤ò²òÀâ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¤¤¤Æ»Ï©±è¤¤¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö5³¬¡¢10³¬·ú¤Æ¤Î2³¬¡¢3³¬¤°¤é¤¤¡×¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³¬¿ô¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£