¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²ÃÆþ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢£³£³Ç¯¤Ö¤ê£×£ÓÀ©ÇÆ¤ØÂ¨ÀïÎÏ¤Î´üÂÔ¡ÄÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤Ë¤¹¤°ÄÌÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÂÓÄÅÃÒ¾¼¡Ûµð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢ºòµ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤ÇÂçÃ«¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Æü¤ËÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡££´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤È¤µ¤ì¡¢£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£×£ÓÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïºòµ¨¡¢£×£Ó¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿£±£¹£¹£³Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£×£Ó¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£³¾¡£´ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤È½ÐÎÝÎ¨¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¡¦¥ÊÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢»°¿¶¿ô¤Ï£³£°µåÃÄÃæ£²£¹ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤ÂÇÀþ¤¬¸ü¤ß¤òÁý¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â²¬ËÜ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡ÖÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ê²¬ËÜ¤Î¡Ëºòµ¨¤Î»Íµå¿ô¤È»°¿¶¿ô¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ïµð¿Í»þÂå¡¢°ìÎÝ¼ê¤Ç£±ÅÙ¡¢»°ÎÝ¼ê¤Ç£²ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Ë£µÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤ò¸Ø¤ë¥²¥ì¥í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢»°ÎÝ¼ê¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤ª¤é¤º¡¢¼ç¤Ë»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£²¬ËÜ¤Ïº¸Íã¤â¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÆüÂØ¤ï¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡á£±£¹£·£·Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°³ÈÄ¥¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î£³£°µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¡¢ÊÆ¹ñ³°¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¡££¹£²¡¢£¹£³Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î³«ÊÄ¼°¤Î²°º¬ÉÕ¤¥É¡¼¥àµå¾ì¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç²ÈÍ§ÏÂ¡¢Àîºê½¡Â§¡¢ÀÄÌÚÀë¿Æ¤é¤¬¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½Ìò¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤¬£²£°£²£²¡Á£²£´Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡£
