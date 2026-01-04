ÃæÂ¼·û¹ä»á¤¬ÀîºêF¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡¡¸Ä¿Íµ»½Ñ¤ä¥á¥ó¥¿¥ë°éÀ®¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÃ´Åö
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï4Æü¡¢ÃæÂ¼·û¹ä»á¡Ê45¡Ë¤¬¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö°ì¶Ú18Ç¯¤Ç2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÂ¼»á¤Ï21Ç¯¤«¤éÉáµÚ¤ä°éÀ®¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡ÖFRO¡Ê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¸Ä¿Íµ»½Ñ¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î°éÀ®¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀï½ÑÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ê¤ÉÁª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¼¡¤Î¼«¿È¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡È18Ç¯´Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ò¤È¶Ú¡É¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Î¶¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¦¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î³°¤Ç¤â³èÆ°¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÈFRO¡É¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤Ç³°¤ÎÀ¤³¦¤â·Ð¸³¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆFRO½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¤¿¤á¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£