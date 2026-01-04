Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤«¤éÃã¤¬¤é»¶Íð¡Ä12ÂæÍí¤à»ö¸Î¡¡ÃËÀ1¿Í»àË´¡¡ÆÊÌÚ¡¦º´Ìî»Ô
4ÆüÄ«Áá¤¯¡¢ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÃã¤¬¤é¤¬Ï©¾å¤Ë»¶Íð¤·¡¢¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ12Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢º´Ìî»Ô¹â¶¶Ä®¤Î¹ñÆ»50¹æ¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÀÑ¤ß²Ù¤ÎÃã¤¬¤é¤¬¤ª¤è¤½500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤êÏ©¾å¤Ë»¶Íð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÂ³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬Ãã¤¬¤é¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ12Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿´äºê¿É×¤µ¤ó78ºÐ¤¬¼Ö³°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿50Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãã¤¬¤é¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÃã¤¬¤é¤òÀÑºÜ¤·¤¿¾õ¶·¤Ê¤É»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
