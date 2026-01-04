まさに「迷車」？ アストンマーティンが送り出した「異色のモデル」を振り返る

世界的に名高い英国発の高級スポーツカーメーカーのアストンマーティンが、わずか3mという小さなボディを持つコンパクトカーをかつてラインナップしていたことをご存じでしょうか。

一風変わった「迷車」とも呼ばれる「シグネット」を振り返ります。

アストンマーティンは1913年に設立後、世界最高峰のパフォーマンスを発揮する高性能ユニットや洗練された美しいプロポーション、職人の手作業による仕立てを施した内装などを特徴とした名車を多数手がけてきました。

そんな威厳ある英国の誇り高い老舗ブランドが、非常にベーシックな「小さな高級車」とも呼ぶべきエントリーコンパクトカー シグネットをリリースしていました。

シグネットは、2011年から2013年まで生産された3ドアコンパクトハッチバック。アストンマーティンの持つエレガントさを全長3m程度のボディに詰め込み、「都市部のモビリティに対するラグジュアリーなソリューションとして設計された」といいます。

ボディサイズは全長3078mm×全幅1680mm×全高1500mmとなっています。軽自動車よりも短いこの小さな車体は、英国の路地でも取り回しやすいものですが、しっかりとアストンマーティンのエッセンスを取り入れているのが特徴です。

外装デザインにおいては、アストンマーティン特有の翼をモチーフにしたフロントグリルや、ボンネットとフロントフェンダーのエアダクト、当時のアストンマーティン車共通のクリアテールランプを備え、確かなブランドアイデンティティを表現しています。

さらに内装についても本格的なアストンマーティンモデルにふさわしく、細部の仕立てにまでこだわった手間のかかる仕様となっています。

各トリムやシートは職人の手縫いで丁寧に縫製され、最高級本革素材が惜しみなく使用されました。ルーフには手触りのよい人工皮革「アルカンターラ」を採用したほか、加飾パーツやステッチなども丁寧に製作されています。

内外装の色はオーナーの希望に応じて自由にカスタマイズすることが可能でした。

そんなシグネットは、アストンマーティンとしては極めて異例のモデルといえますが、実は完全なオリジナルモデルではありません。

正体は2008年11月にトヨタが発売した4人乗りコンパクトカー「iQ」なのです。

iQは非常にコンパクトなマイクロカーでしたが、入念な作り込みと優れたシャシ性能、高い安全性能を備えていたことから、アストンマーティンから高い評価を受けてベースとして選ばれたといわれています。

そのため、パワートレインはiQと同一で、1.3リッター4気筒エンジンとCVTまたは6速MTの組み合わせ、駆動方式もFFでした。

一方で、アストンマーティンはブランド価値を守るため、iQとして製造されたクルマを一度英国ゲイドンにある本社で解体し、作り直すという工程を経て製作していました。

シグネット専用の内外装パーツの取り付けだけでなく、遮音材の追加やエンジン・ミッションマウントの変更など、徹底したNVH（ノイズ・バイブレーション・ハーシュネス）対策を施し、150時間もの時間をかけて仕上げられました。

さらに日本にも正規輸入され、新車価格は消費税込みで475万円からに設定されていました。iQの新車当時のベースグレード価格が140万円程度だったことを考えると、実に3倍以上の価格設定でした。

ただし、正統なアストンマーティンモデルと比較すると、非常に低価格だったことは間違いありません。

アストンマーティンらしからぬシグネットが登場した背景には、「企業別平均燃費基準（通称：CAFE）」をクリアするという目的があったと言われています。

ところが、実際のところアストンマーティンのユーザーからはあまり受け入れられず、販売面では苦戦を強いられました。わずか2年間の生産で本国の英国でも、総販売台数は150台に満たなかったという情報もあります。

2025年12月中旬現在、日本国内における大手中古車サイトを見てみると、掲載台数はわずか1桁。

そのほとんどが新車時を上回る600万円を超え、なかには1000万円超えのプライスを掲げているなど、すでにアストンマーティンの歴史に残る希少モデルとして評価が高まっているようです。

発売から10年以上が経過した現在、現存するシグネットは少なくなっていると考えられますが、老舗高級ブランドが送り出した前例のない異色のモデルとして、今後さらに注目される可能性があります。