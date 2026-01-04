­àÀã¤ÎË¹»Ò­á¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¤¢¤ª¤â¤ê¸¤¡×¡£¼Ì¿¿¤Ï5·î¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î(ÀÄ¿¹¸©Î©Èþ½Ñ´Û¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@aomorikenbi¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àã¤¬Æ¬¤ËÀÑ¤â¤ê­à¤¢¤ª¤â¤ê¸¤­á¤â¤¦¤Ä¤à¤­µ¤Ì£!?

¡¡ÀÄ¿¹¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î­à¤È¤¢¤ë¼Ì¿¿­á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ª¤â¤ê¸¤¡×¡£

¡¡¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÆàÎÉÈþÃÒ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¿á¤­È´¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¤ª¤è¤½8.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁü¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ª¤â¤ê¸¤¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆ¬¤Ë¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¡¡­àÀã¤ÎË¹»Ò­á¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊË¹»Ò¡×¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£