Àã¤À¤ë¤Þ¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤âÆ¬¤ËÀã¤¬¡Ä
¡¡à¹ñÊõ¥®¥Í¥¹µé¥°¥é¥É¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³ÃæÃÎ·Ã(º´²ì¸©½Ð¿È)¤¬¾Ò²ð¤·¤¿àÀã¤À¤ë¤Þá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥É¥ëÎòÄ¹¤¤¤Î¤Ç´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢²°³°¤Ç¼ê¤ËÀã¤À¤ë¤Þ¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö´¨¤µ¤Ë¤Ï¶¯¤¤»³ÃæÃÎ·Ã¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡10ºÐ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¥®¥Í¥¹µé¤ÎDVD¥ê¥ê¡¼¥¹¿ô¤ò¸Ø¤ë»³Ãæ¤Îà¶Ë´¨¤ÎÀã¤À¤ë¤Þá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀãÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö´¨¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÎòÀï¤ÎÀï»Î¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¡£ÌÌ¹½¤¨¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÀã¤âÅ©¤ë¤¤¤¤½÷¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡×¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£