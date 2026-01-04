·Ä±þÂ´¤ÎºÍ½÷¡ÄÅ¥¤Þ¤ß¤ìà¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¦¥¨¥¢á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤Ë¾×·â¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬♡¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿·¶ÃÏ¤ò¸«¤ì¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿!¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬à¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¦¥¨¥¢á¤ÇÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡Ä¡£¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¥í¥±¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥Ñ¡¼¥È¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¡¢1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÄ¶¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥¦¥¨¥¢¤Ç²Ð»³²¹Àô¤ËÆþ¤êÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ä¶¦±é¼Ô¤Î°æ¾åºé³Ú¤È¤È¤â¤Ë¿åÃå¤Ç¥µ¥á¤äÂç¤¤Êµû¤¿¤Á¤È±Ë¤°»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¾×·â¤ÎÅ¥¤Þ¤ß¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°ÂÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¶ÃÏ¤ò¸«¤ì¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿!¡×¡ÖÅ¥¤À¤é¤±¤Ç¤â¥á¥Ã¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÈþ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬♡¡×¡ÖÂÎÅö¤¿¤ê¥í¥±¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤¹¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤°¤é¤¤³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿ÃæÀî¤Ï2016Ç¯¡¢NHK¤ËÆþ¶É¡£¼ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¡Ö24Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÊÄ²ñ¼°Ãæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·³èÌö¤·¤¿¡£25Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£