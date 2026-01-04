ºÇÄ¹¤ÏÁÏ¶È400¼þÇ¯¡ª2026Ç¯¤Ë¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿·³ã¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ï¡©¸©Æâ¤Ë3009¼Ò¡¡Ìó8³ä¤¬¥Õ¥¡¥ß¥êー´ë¶È
2026Ç¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿·³ã¸©Æâ¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÀáÌÜ¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¿·³ã»ÙÅ¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç10Ç¯¹ï¤ß¤Î¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤Ï3009¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼þÇ¯´ë¶È¤Ï3009¼Ò
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¿·³ã»ÙÅ¹¤¬2026Ç¯¤Ë¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´ë¶È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©Æâ¤Ç2026Ç¯¤Ë10Ç¯¹ï¤ß¤ÇÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´ë¶È¤Ï3009¼Ò¤Ë¡£
¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¦É¹²ÛÀ½Â¤¤Î¥»¥¤¥Ò¥çー¡Ê¿·³ã»ÔËÌ¶è¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë¤¬¡Ö110¼þÇ¯¡×¡¢ÊÆ²Û¶È³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ÎµµÅÄÀ½²Û¡Ê¿·³ã»Ô¹¾Æî¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë¤¬¡Ö80¼þÇ¯¡×¡¢¹Ýºà²Ã¹©¡¦²·Çä¤ÎÀ¶¹Ýºà¡Ê»åµûÀî»Ô¡¢Åì¾ÚPRO Market¡Ë¤¬¡Ö60¼þÇ¯¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï·úÀß¶È¤¬838¼Ò¤ÇÁ´ÂÎ¤Î27.8%¤òÀê¤á¥È¥Ã¥×¡£¼¡¤¤¤Ç¥µー¥Ó¥¹¶È¤¬718¼Ò¡Ê23.9%¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î2¶È¼ï¤Ç¼þÇ¯´ë¶È¤ÎÈ¾¿ôÄ¶¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºú²Ã¹©¥áー¥«ー¤Î¤¤Ã¤«¤ï¡ÊÂ¼¾å»Ô¡Ë¤¬ÁÏ¶È400¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£15Âå¤Ë¤ï¤¿¤êÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÉÊ¼Á¤Êºú²Ã¹©ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö100¼þÇ¯¡×¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¹©»öÍÑ¹Ýºà¡¦»ñºà²·Çä¤Î±óÆ£¹Ýµ¡¡Ê¿·³ã»ÔÅì¶è¡Ë¡¢¹âµéÄÞÀÚ¤êÀ½Â¤¤Î¿ÛË¬ÅÄÀ½ºî½ê¡Ê»°¾ò»Ô¡Ë¡¢Àþºà²Ã¹©¤Î¥µ¥µ¥²¹©¶È¡ÊÄ¹²¬»Ô¡Ë¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½·Ð±Ä¼Ô¤Î½¢Ç¤·Ð°Þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ì±ï¼Ô¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡ÖÆ±Â²¾µ·Ñ¡×¤¬573¼Ò¡Ê48.9%¡Ë¡¢¡ÖÁÏ¶È¼Ô¡×¤¬349¼Ò¡Ê29.8%¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー´ë¶È¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÇ¯¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¡ÊÄ¹²¬»Ô¡Ë¤Ï¡Ö³«³Ø50¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎÅª¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏµÇ°¼°Åµ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¼þÇ¯»Üºö¤òÁÈ¤ß¹þ¤à´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯¤Ë¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¼ç¤Ê¿·³ã¸©Æâ´ë¶È
400¼þÇ¯
¤¤Ã¤«¤ï¡ÊÂ¼¾å»Ô¡Ë¡§ºú²Ã¹©ÉÊÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
180¼þÇ¯
ÆéÃã²°¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡§ÎÁÄâ¡¦´§º§Áòº×¼°¾ì·Ð±Ä
160¼þÇ¯
¹âµ·¡Ê»°¾ò»Ô¡Ë¡§ºî¶È¹©¶ñ¡¦ÅÅÆ°¹©¶ñ¤Ê¤É¤Î²·Çä
ÃÝÅÄ¼òÂ¤Å¹¡Ê¾å±Û»Ô¡Ë¡§À¶¼ò¡Ö¤«¤¿¤Õ¤Í¡×À½Â¤¡¦ÈÎÇä
150¼þÇ¯
¶áÆ£çÐ½õ¹©¶È¡Ê»°¾ò»Ô¡Ë¡§¹Ýºà¡¦ÅÚÌÚ»ñºà²·
²¬Àçµâ¸ÅÆ²¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡§¹üÆ¡Å¹·Ð±Ä
110¼þÇ¯
¥»¥¤¥Ò¥çー¡Ê¿·³ã»ÔËÌ¶è¡Ë¡§¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¦É¹²ÛÀ½Â¤¡ÎÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ï
100¼þÇ¯
±óÆ£¹Ýµ¡¡Ê¿·³ã»ÔÅì¶è¡Ë¡§·úÀß¹©»öÍÑ¹Ýºà¡¦»ñºà²·Çä
¿ÛË¬ÅÄÀ½ºî½ê¡Ê»°¾ò»Ô¡Ë¡§¹âµéÄÞÀÚ¤ê¤Ê¤ÉÀ½Â¤
¥µ¥µ¥²¹©¶È¡ÊÄ¹²¬»Ô¡Ë¡§Àþºà²Ã¹©
80¼þÇ¯
µµÅÄÀ½²Û¡Ê¿·³ã»Ô¹¾Æî¶è¡Ë¡§ÊÆ²ÛÀ½Â¤¡ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ï
¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¿·³ã»ÔËÌ¶è¡Ë¡§Æ³ÅÅÅÉÎÁ¡¦È¾Æ³ÂÎÉõ»ßºàÀ½Â¤
60¼þÇ¯
À¶¹Ýºà¡Ê»åµûÀî»Ô¡Ë¡§¹Ýºà²Ã¹©¡¦²·Çä¡ÎÅì¾ÚPRO Market¡Ï
50¼þÇ¯
Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¡ÊÄ¹²¬»Ô¡Ë¡§µ»½Ñ·ÏÂç³Ø±¿±Ä
±Û¸åÌôÁð¡Ê¾å±Û»Ô¡Ë¡§·ò¹¯¿©ÉÊÀ½Â¤
¥¢¥ë¥Õ¥¢¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡§¥ªー¥È¥Ð¥¤ÈÎÇä
40¼þÇ¯
ÂÀÍÛ¹©µ¡¡ÊÄ¹²¬»Ô¡Ë¡§¸¦ºïÈ×À½Â¤
20¼þÇ¯
¥Ïー¥Ðー¥Ï¥¦¥¹¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡§ÌÚÂ¤½»Âð·úÃÛ
10¼þÇ¯
¥¦¥ª¥í¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡§»ý³ô²ñ¼Ò