¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë1Ç¯¤Ë¡×¿·Ç¯¤Î·è°Õ¿·¤¿¤Ë¹â¹»À¸¤¬½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¡ª½Ä4m²£6m¤Î»æ¤Ë½ñ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¸»ú¤Ï¡Ä
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¼ëºí¥á¥Ã¥»¤Ç4ÆüÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦
Åìµþ³Ø´Û¿·³ã¹â¹»¤Î½ñÆ»Éô¤Ë¤è¤ë½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Ä4m¡¦²£6m¤Î»æ¤ËÎÏ¶¯¤¯É®¤òÁö¤é¤»¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£
º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Î¤¦¤ÞÇ¯¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¿Í¤è¤êÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¾å¼ê¤¯¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î»Í»ú½Ï¸ì¡ÖñÎÇÏ½½²ï¡×¤Ê¤É2¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ³Ø´Û¿·³ã¹âÅù³Ø¹»½ñÆ»Éô¡¡ÉôÄ¹¤Ï¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ñ¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤
ºîÉÊ¤Ï¸©Æâ¤Î¤Û¤«¤Î¹â¹»¤Î½ñÆ»Éô¤ÎºîÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2·î1Æü¤Þ¤Ç¼ëºí¥á¥Ã¥»¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£