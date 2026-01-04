昨年大晦日に放送された「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（ＮＨＫホール）で、司会の有吉弘行が今回も番組中に繰り出すと宣言していた「正解は一年後」ポーズに関して、ネットでは不発に終わったとの見方が有力となっている。

発端は２０２３年の紅白直前に放送されたＴＢＳ恒例「クイズ 正解は一年後」。有吉が紅白司会中にコッソリと人差し指を立てる「一年後ポーズ」を繰り出すことに成功すれば、翌年の同番組で有吉チームにポーズ１回につき５０ポイントが加算されることに。

ネットが監視した中で行われた２３年紅白ではポーズを２回、２４年紅白ではＢ’ｚの怒涛パフォーマンス中などにドサクサで６回も繰り出して荒稼ぎ。それぞれ翌年の「正解は一年後」で報告された。

昨年１２月３０日の「正解は一年後」では、有吉が今回も「もちろん、じゃんじゃんいきますよ」と宣言していた。

枡田絵理奈アナが前年を踏まえ、「有吉さん結構やってくださったんですけど（曲中の）振り付けの中で指を立てる仕草が多く、こちらはもちろん除外させていただきました」と厳格に判定を行うことを伝えていた。

紅白に応援出演する吉村崇も挑戦すると予告していた。

しかし、今年もネットが注目した中で、有吉が明確に指を立てている場面を見つけるのは難しいとの指摘が続々。「ＮＨＫにバレて注意されたか」「一年後ポーズ封印させられた？」「さすがに怒られた？ｗ」との投稿も。

後半、ちゃんみなのパフォーマンスで騒然となった後、岩崎宏美の歌唱スタンバイ中に、有吉が「（聖母たちのララバイを）聞いていたんで楽しみですよ」と言いながら、指をコッソリ立てていたようにも見えたが…。若干指が曲がっており、すぐに綾瀬はるかと向き合って会話をはじめた。

矢沢永吉の歌唱中も狙いそうな雰囲気があったが、タオルを渡され右手を封印された格好に。

また吉村に関しても、応援出演したＴＵＢＥの歌唱ラストに腕を突き上げるポーズを取っていたが、手元がカメラに映っていなかった。くしくも吉村の前で、ＴＵＢＥ前田亘輝が歌唱中に、人差し指を立てるポーズを何回も繰り出していた。

判定結果は非公開で行われる「正解は一年後」の今年１月収録で報告され、１２月の放送で公表される。