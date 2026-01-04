¡ÖÂæ½ê¡¢¤ª´ê¤¤¤Í¡×¡Ö¤Þ¤À·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×30ÂåÆÈ¿È½÷À¤Î¼Â²Èµ¢¾Ê¤¬¶ìÄË¡¡ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ÁÃÍ´ÑÊÑ¤ï¤é¤º
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤ËÈèÏ«´¶¤òÊú¤¯¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤ªÀµ·î¤Îµ¢¾Ê¤È²È»ö¤ÎËÜ²»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ê2025Ç¯1·îÈ¯É½¡£²óÅú¿ô¤Ï400¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¢¾Ê¸å¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤¬µ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡ÖÈè¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÂ¿¾¯Èè¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢71.5¡ó¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÈèÏ«¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öµ¢¾ÊÃæ¤ÎÂç¿Í¿ô¤Î¿©»öÍÑ°Õ¡¦ÊÒ¤Å¤±¡×¡Ê65.3¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
µ¢¾Ê¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÖµÙ²Ë¤é¤·¤¤µÙ¤ß¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
ÅÄÃæ¿¿Í³»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤â¡¢µ¢¾Ê¸å¤Ë¶¯¤¤Èè¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£24Ç¯Ëö¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ïµ¢¾Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂæ½ê¡¢¤ª´ê¤¤¤Í¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Ã¤¿Ìò³äÊ¬Ã´
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤ä¸òÄÌÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½ÐÈ¯Á°¤«¤éÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¼Â²È¤ËÅþÃå¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂæ½ê¡¢¤ª´ê¤¤¤Í¡ª¡×
ÆÃÊÌ¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¼«Á³¤È¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÛÁ·¡¢Àö¤¤Êª¡¢ÎÁÍý¤ÎÊä½¼......¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÂæ½ê¤Èµï´Ö¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤ÏºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Î©¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¬·è¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ï»äÀ¸³è¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö»Å»ö¤â¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö½÷¤Î¹¬¤»¤Ï²ÈÄí¤À¤è¡×
°°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Î®¤·¡¢ºÆ¤ÓÂæ½ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
µ¢¾Ê¤ò½ª¤¨¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¤³¤ì¤ÏµÙ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð
¿©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÒ¤Å¤±¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤ÏÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Æ°¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂæ½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹»þ´Ö¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»þ·×¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼Â²È¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÆü¡£µ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë¤Û¤É¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
º®»¨¤ÎÃæ¤ò°ÜÆ°¤·¤¿Èè¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼Â²È¤Çµ¤¤ò¸¯¤¤Â³¤±¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÌò³ä¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¾ÃÌ×´¶¤¬¡¢¸å¤«¤é²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖµÙ¤ß¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È²È»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µ¢¾Ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÈè¤ì¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«......¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¥à¥ê¤Ë¸«²á¤´¤µ¤º¡¢µ÷Î¥´¶¤ä´Ø¤ï¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£