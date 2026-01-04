¥¤¥¸¤é¤ìËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥¢¥ó¤Î2¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¡Ö2026Ç¯¤Î¼çÌò¡×¤Ë¡Úº£½µ¥°¥µ¥Ã¤È¤¤¿Ì¾¸ÀÄÁ¸À¡Û
¤Ê¤¼º£¡© ¥ª¥«¥ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¡È¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¹¥´¶ÅÙ¾¦Ë¡¡É
¡ÖÀ¾ß·¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¡×
¡ÊÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¿TBS·Ï¡Ö·Ý¿ÍÁíÁªµó2025¡×25Ç¯12·î20ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¡2025Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤Î¼çÌò¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£·Ý¿Í¤¬Áª¤Ö¡Öº£Ç¯°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿·Ý¿Í¡×¤Ç¤âÆ²¡¹1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÄÅÅÄ¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤¬º£½µ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¡ÖÀ¾ß·¡×¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÁêÊý¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê48¡Ë¤Î¤³¤È¡£¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¤Ç¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Ï24Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×Âè3ÃÆ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ì¾¡ÊÌÂ¡Ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÏ¢È¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç25Ç¯¤Î¡ÖÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤È¤¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎCM¤ËÊì»Ò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯CM¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Öµá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÌò½ê¹»Ê¤È¶¦±é¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¸ýºÂ¡ÖOlive¡×¤Î¡ÖÄÌÄ¢¤Î¿Í¡×ÊÔ¤Ï¡ÖÂè62²ó¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡×CMÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÄÅÅÄ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¥ê¥À¥¤¥¢¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï=¸½ºß¤Ï¡Ö¿¼Ìë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤âÃÂÀ¸¡£ÄÅÅÄ¸Ä¿Í¤Ç¤â¡ÖÄÅÅÄÆÆ¹¨¤ÈÊ¸³Ø¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÈÖ¤â¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿Æ£°æ·òÂÀÏº¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¤Û¤É¤è¤¯²Ä°¦¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¡ÊTBS¡ÖTBS INNOVATION LAND¡×24Ç¯4·î30Æü¡Ë¤ÈÉ¾¤·¡¢Âè1ÃÆ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢´ë²è¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶õ¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÃµÄåÌò¤ÏÄÅÅÄ°Ê³°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄÅÅÄ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤¬ÆÃ°Û¤Ê¤Î¤ÏÅ·À¤Î¥¤¥¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ëÄÅÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëÁêÊý¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤â¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¸¤é¤ìËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ëÅÀ¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ï¾®4¤Îº¢¤«¤éÍ§Ã£¡£ºÇ½é¤Ï¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬µÕ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö2¿Í¤ÇÃÏ¸µ¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¥Ü¥±¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×20Ç¯11·î17Æü¡Ë¤È¡£¤â¤¦¥æ¡¼¥¹¥±¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ5Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÀ¾ß·¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤â¡¢´Ø·¸À¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Æ¤Ð¶Á¤¯¥À¥¤¥¢¥ó¤Î2¿Í¤¬2026Ç¯¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
