¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆÁ±Ê¤æ¤¦¤ 2026Ç¯¤Ï¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡ª¥×¥Ã¥·¥å¡ª¡×Âì¤ËÂÇ¤¿¤ì¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¥¥ã¥éËá¤¯
¡¡Âì¹Ô¤ËÄ©¤à²Î¼ê¡¢ÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¡Ê30¡Ë¡£Âì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¶«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤Ï¿·¶Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡ª¡¡¥×¥Ã¥·¥å¡ª¡×¡£
Ù¨ÅíÁ£¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¾®ÉÓ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡ÄÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¤µ¤óÙ¨Åí±ê¤Ç¤Î¼ê½Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ºòÇ¯9·î¡¢¿·¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î»³Ãæ¤Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÄ¾Á°¤ËÆÍÁ³ÌÜ±£¤·¤ò¤µ¤ì¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿Àè¤¬Âì¤Ä¤Ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿´¤Î½àÈ÷¤â¤Ê¤¯ÇòÁõÂ«¤ËÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÏÈ±¤ÎÄ¹¤¤Àç¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂì¹Ô¤Î»ÕÈÏ¤Î¤Ê¤¹¤¬¤Þ¤Þ¡¢¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â½é¿´¼Ô¤¬¤ä¤ë¿åÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Îä¤¿¤¤¤·¡¢¿È¤¬½Ì¤à»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÆÁ±Ê¡£
¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥×¥Ã¥·¥å¥×¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤¬¥¥Ã¥«¥±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡£ËÜ¿Í¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ´ë²è¤¬Æ°¤¤¤¿¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ï²»³Ú²È¤Îmeiyo»á¡£
¡¡²Î»ì¤Ë¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡×¤¬46²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ø¥×¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿·¶Ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä±Ä¶ÈÀè¤Ç¤âÏ·¼ãÃË½÷¤¬»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡×¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ëºÝ¤Î¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÏËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö¤È¤¯¤Ë¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼Â¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤Î¤¬ÆÁ±Ê¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ç¤Î¥¤¥¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÇÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É½¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÆÁ±Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤â¤Á¤Þ¤¿¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¡Ö¤â¤Ã¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£Âçºå½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤à¤·¤í¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤äÍ§¿Í¤«¤é¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì²á¤®¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç²Î¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¤à¤·¤í³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤Ïº£¤äÇÛ¿®Á´À¹¤Î»þÂå¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤¬ÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¤¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é±é²Î¤ò²Î¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÂÎ·Á¤âº£É÷¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï»×¤ï¤Ì¸½¼Â¤âÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Ã¯¤Î¤â¤Î¤È¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎMRI¤Î²èÁü¤ò¸«¤Æ¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£°å»Õ¤«¤é¡ÖÆÁ±Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Å·ÄÅÈÓ¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Âì¤ËÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì¤ëº£É÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤30ºÐ¡£¤½¤ó¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¤Ç26Ç¯¤Ï¡Ö¥×¥Ã¥·¥å¡ª¡¡¥×¥Ã¥·¥å¡ª¡×¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=±º¾åÍ¥¡Ë