ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¡¢¿·Ç¯¹±Îã¤ÎÅÁÅý¿À»ö¡¢¡ÖÉð¼Íº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¡¼¡ª¡×
¤«¤±À¼¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÖ¾ë»³¤Ë¸þ¤±Êü¤¿¤ì¤ëÌð¡£
ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Ë¤¢¤ëÆü¸÷Æó¹Ó»³¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¿·½Õ¹±Îã¤ÎÅÁÅý¿À»ö¡¢¡ÖÉð¼Íº×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îº×¤ê¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÆó¹Ó»³¤È·²ÇÏ¸©¤ÎÀÖ¾ë»³¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿À¤¬ÅÚÃÏ¤ò¤á¤°¤êÁè¤Ã¤¿Ëö¡¢Æó¹Ó»³¿À¤¬¾¡Íø¤·¤¿¿ÀÏÃ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¡¢¿À¿¦¤é¤¬ÀÖ¾ë»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌð¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Êü¤¿¤ì¤¿Ìð¤Ï¡¢ºÒÆñ½ü¤±¤Î¤ª¼é¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ç1Ç¯´Ö¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²Îó¼Ô¤é¤¬·üÌ¿¤ËÌð¤òÃµ¤¹»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£