◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム EVILーウルフアロン（2026年1月4日 東京ドーム）

新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。第5試合で21年東京五輪の男子柔道100キロ級金メダリストのウルフアロンがプロレスラーデビューを果たした。ストロングスタイルの丸刈り・黒ショートパンツ姿でリングに上がり大歓声を受けた。

入場前には、04年アテネ五輪柔道男子100kg超級金メダリストで全日本柔道男子監督の鈴木桂治が和太鼓を叩く演出でアロンを呼び込んだ。

アロンは長髪を切って、丸刈り姿でライオンマークが入った白の柔道着を着用して、入場ゲートに姿を見せた。入場ゲートで柔道着を脱ぐと、ストロングスタイルの黒のショートパンツのコスチューム姿に変身。コスチューム姿でプロレス初陣の長い花道を歩いた。

デビュー戦がタイトルマッチになったことについてウルフは「僕は僕の戦い方を崩さずに勝ち切るだけです。相手は100％乱入してくる。柔道では狭い視野で相手だけを見ていたので…審判が金的攻撃とかしてこないじゃないですか。反則も頭に入れながら目の前の試合に全集中です。全身全霊で倒すだけです」と自信を見せていた。