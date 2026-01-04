¹â»ÔÁíÍý¡Ö¾ðÀª°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±³°¸òÅØÎÏ¿Ê¤á¤ë¡×
¡¡¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¡Ö¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ÏX¤Ç¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤¬²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢G7¤äÃÏ°è½ô¹ñ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÊÝ¸î¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ï¼«Í³¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª²ÁÃÍ¤ä¸¶Â§¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤È¤É¤á¡¢¹¶·â¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö»ö¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡×¤ä¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë