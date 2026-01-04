¸µSKE¤ÎRIZIN¥¬¡¼¥ë¡¡¤¦¤µ¤®¥³¥¹¤Ç¶»¸µ¤¬¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¤È¤Ï¡×
¸µSKE48¤Ç¡¢RIZIN¥¬¡¼¥ë2026¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî²Ö²»¡Ê27¡Ë¤¬¡¢4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤Ï¡¢¤¦¤µ¤®¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î°áÁõ¤Ç¶»¸µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¤¦¤µ¤®¥³¥¹¡¡#¥³¥¹¥×¥ì¡¡#»£±Æ²ñ¡¡#¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¡¡#¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡¡#»£±Æ²ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤Á¤£¡×¡Ö¤Ð¤Ë¡Á¤ÊÈþ½÷»Ò¡×¡Ö¤«¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡ÖÂ¿Ê¬¤¤ã¤Î¡¼¤ó¤µ¤óÅÆºé¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£