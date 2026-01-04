timelesz、テレビ朝日で初の冠特番放送！世代を超えて楽しめる題材を“タイムレス八勇士”が徹底調査

1月5日（月）、timeleszがテレビ朝日で初の冠特番に挑む『時代超越！タイムレスランキング 〜全世代に愛されるNo.1戦国武将は？〜』が放送される。

“時代を超える人気”をもつ戦国武将の魅力をtimeleszの8人が徹底調査＆スタジオで報告する大型特番だ。

今回、10代から80代まで各世代1000人・計8000人へアンケートを実施し、「好きな戦国武将トップ20」をランキング形式で発表。timeleszの8人はそれぞれ担当世代を持ち、忍びの精鋭集団“タイムレス八勇士”としてスタジオで調査結果を報告する。

スタジオには、数々の作品で戦国武将を演じてきた高橋英樹が“タイムレス城 城主”として登場。進行はテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香。

さらに、石原良純・伊集院光・山崎弘也（アンタッチャブル）・村山輝星という幅広い世代の“歴史好きゲスト”が集結。戦国武将にまつわる知られざる驚きのエピソードが続々飛び出す。

時代を超えて愛される“最強の戦国武将”第1位は誰なのか？

収録後、菊池風磨は「すごかったですね。意外な結果もあれば、納得のいく結果もあった」と興奮気味に語り、猪俣周杜は「AIを使ったバトルシーンもあって、若い方や、これまで戦国武将に興味がなかった方も絶対楽しめるはず。一緒に勉強しましょう！」と幅広い世代へアピール。

原嘉孝は「もしこの番組が僕の学生時代に見れていたら…って、すごく思いました」とコメントし、寺西拓人も「時代を本当に超越している感覚でした！すごく楽しかったです」と“タイムレスランキング”のタイトルにふさわしい感想を語る。

さらに松島聡は「今回の回だけではまだ明かされていない部分も…次回につながったらいいなと思います」と早くもシリーズ化を期待。佐藤勝利は「10代から80代まで、いろんな“世代感”が分かるのが面白かったです」とランキングの魅力をコメントした。

橋本将生は「ゲームやアニメで歴史を好きになるきっかけがあったんだ！僕もやっておけばよかった…（笑）」と新しい気づきもあった模様。篠塚大輝は「自分が知っていることもあったし、知らなかった新しいことにも出会えました」と収穫の多さを明かしている。

2026年も勢いが止まらないtimelesz。彼らの“世代を超えて楽しめる新春大型特番”に注目だ。