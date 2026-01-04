¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×ÆÃ½¸¡ª1Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤5Áª¡ÚÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¡£·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤ä¶ÚÆù¤Î¥Ï¥ê¡¦¥³¥ê¤Î´ËÏÂ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢ÈèÏ«²óÉü¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤Î5¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
BAKUNE¡Ê¥Ð¥¯¥Í¡Ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTENTIAL¡×¤Î¡ÖBAKUNE¡Ê¥Ð¥¯¥Í¡Ë¡×¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô100Ëü¥»¥Ã¥È¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Ê²ÈÄíÍÑ±óÀÖ³°Àþ·ì¹ÔÂ¥¿ÊÍÑ°á¡Ë¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆÃ¼ìÁ¡°Ý¡¢¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¡¢·Ú¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¾å²¼¥»¥Ã¥È¤Ï2Ëü6840±ß¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¤ß¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¤ß¡Ê³Æ1Ëü3420±ß¡Ë¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥á¥ó¥º¸þ¤±¤È¥á¥ó¥º¸þ¤±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¹â²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¡¢¥®¥Õ¥È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ReD¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë
¡ÖReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¡×¤ä¡ÖSIXPAD¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ÈþÍÆ¡¢·ò¹¯¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëMTG¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢25Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8¤Ä¤ÎÅ·Á³¹ÛÀÐ¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö·ì¹ÔÂ¥¿ÊÁ¡°ÝVITALTECH¡×¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤¬Êü½Ð¤¹¤ë±óÀÖ³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¡¢ºÆ¤ÓÈ©¤ØÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¾å²¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ÊÄ¹Âµ¡Ë¡õ¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ï1Ëü5400±ß¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥º¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¤ß¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¤ß¡Ê³Æ7700±ß¡Ë¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢"24»þ´Ö"¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
VENEX¡Ê¥Ù¥Í¥¯¥¹¡Ë
²ð¸î»Î¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¡Ö¥±¥¢¥¦¥§¥¢¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿Ë»¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ä²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¼çÉØ¤Ø¤ÈÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥Í¥¯¥¹¡×¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡£¤¤¤Þ¤äÎß·×ÈÎÇä¿ô230ËüËçÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥Í¥¯¥¹ÆÈ¼«¤ÎÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿ÁÇºà¡ÖPHT¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PHT¤Ï¡¢¥Ê¥Î¥×¥é¥Á¥Ê¤Ê¤É¤Î¹ÛÊª¤òÁ«°Ü1ËÜ1ËÜ¤ËÎý¤ê¤³¤ó¤Ç³«È¯¤·¤¿ÆÃ¼ìÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï2Ëü2000±ß¡£¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥á¥ó¥º¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Colantotte¡Ê¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡ËRESNO
°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡×¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖRESNO¡×¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×15ËüËçÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£¼§µ¤¤ÎÎÏ¤Ç·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡¢¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡Ö´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡×¡ÊISO13485¡Ë¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
"ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ËºîÍÑ"¤¹¤ë¤è¤¦³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¹Ã¹ü¤äÀç¹ü¼þÊÕ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿180¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¼§ÀÐ¤¬¡¢N¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç¥³¥ê²þÁ±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¡õ¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¾å²¼¥»¥Ã¥È¤Ï2Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¤ß¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¤ß¡Ê³Æ1Ëü1000±ß¡Ë¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤¬¡¢2025Ç¯½Õ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¡ÊÁ¡°Ý¡Ë¤Ë¹ÛÀÐ¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë±óÀÖ³°Àþ¤òµÛ¼ý¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓÂÎ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç·ì¹Ô¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ä¶ÚÆù¤Î¥Ï¥ê¡¦¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ï5390±ß¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï4290±ß¤Ç¤¹¡£¾å²¼¤½¤í¤¨¤Æ¤â1Ëü±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦¡¢»î¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë