「この度、FC東京に完全移籍することになりました」

　サガン鳥栖の公式サイトでマルセロ・ヒアンが報告。2025シーズンはFC東京に期限付き移籍していたブラジル人FWが別れを告げた。

　鳥栖は特別なクラブだ。
 
「2024年は、私と家族を支えていただき、本当にありがとうございました。サガン鳥栖では本当に幸せでした。私の娘もこの素晴らしい街で生まれました。またこの街を家族に見せられる日が来ることを願っています」

　再会を心待ちにする。「来年はJ１に昇格して、お会いできるのを楽しみにしています」。そして最後にもう一度、「ありがとうございました」の言葉で締めくくった。

