Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹¶·â¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ
³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï1·î3Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»ö¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤È¤½¤ÎÉ×¿Í¤ò¹´Â«¤·ÊÆ¹ñ¤Ø°ÜÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¼ç¸¢¹ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÊýÅª¤ËÉðÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤·¡¢¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇÆ¸¢Åª¹Ô°Ù¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤Ë¿¼¹ï¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÆîÊÆ¡¦¥«¥ê¥Ö³¤ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñºÝË¡¤ª¤è¤Ó¹ñÏ¢·û¾Ï¤ÎÌÜÅª¤È¸¶Â§¤ò½ç¼é¤·¡¢Â¾¹ñ¤Î¼ç¸¢¤È°ÂÁ´¤ò¿¯³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÄ¾¤Á¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë