¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÂ¿ËàÀî¡Û¼ãÎÓ¾¡¡½àÍ¥¤ÎÀä¹¥ÏÈ¼è¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÂ¿ËàÀî¡×¤Ï4Æü¤ËÍ½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¾¡Ê41¡áÅìµþ¡Ë¤Ï2ÆüÌÜ4R¤Ç3¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æº£Àá½éÇòÀ±¡£Â³¤¯10R¤Ï6¥³¡¼¥¹¤«¤é»°±º·ÉÂÀ¤È¤ÎÆ»ÃæÀï¤ËÇÔ¤ì¤Æ3Ãå¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç³°ÏÈ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð°¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¡£¤³¤³¤Þ¤Ç4Àï1¾¡¡¢¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤È°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤òÈäÏª¤·¤ÆÆÀÅÀÎ¨¤Ï5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ë¥È¤òÄ·¤Í¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢²óÅ¾¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾è¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤Ç²óÅ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¸åÈ¾¤Ï¥Á¥ë¥È¤ò0.5ÅÙ¤Ë¤·¤¿Ê¬¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¤È¸¶°ø¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËºÆÄ´À°¤ò»Ü¤»¤ÐÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë5ÆüÌÜ¤Ï6R¤Ë4¹æÄú¡¢12R¤Ë1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»ý¤ÁÌ£¤Î±ÔÈ¯¤ò·è¤á¤Æ¾å°ÌÃå¤ËÍí¤ß¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Î1¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£