¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥µ¥ó¥É²°Âæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ÎQR¥³¡¼¥ÉÃíÊ¸¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£¤¹¤ë¤È¡¢À¸¸«¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î¤ªÅ¹¤ÎQR¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼Wi¡ÝFi¤È¤«ÀäÂÐ¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÉÝ¤¤¤«¤é¡£¾ðÊó¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥ê¡¼Wi¡½Fi¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤Ã¤´¤¤·ù¡£ÀäÂÐ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£À¨¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£