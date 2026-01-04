¥«¥º¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÎJ3Ê¡Åç¤Ç¤âÇØÈÖ11¡¡¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¡¡2·î¤Ë59ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¹ï¤à
¡¡J3Ê¡Åç¤Ï4Æü¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö11¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¸½ñ¤ò·Ç¼¨¤·Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ11¤Ç·Þ¤¨¤ë¥×¥í41Ç¯ÌÜ¡£2·î¤Ë¤Ï59ºÐ¤Ë¡£°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥«¥º¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÇ®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò°ì½ï¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡Åç¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ï2·î7Æü¡¢J2¹ÃÉÜÀï¤Ç³«Ëë¡£½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐJ1¡Á3¤Þ¤ÇÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£6·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬¹ñÎ©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥º¤Ïº£·î8Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò»Ï¤á¡¢2·î½é½Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´À°¤òÂ³¤±¤¿¡£º£µ¨¤ÏÂ¤ËÉé½ý¤òÊú¤¨½Ð¾ì7Àï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢26Ç¯¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¢§Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡2002Ç¯¤ËÊ¡Åç¤Ë½»¤à10¡Á20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤êÊìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡ÖÊ¡ÅçÌ´½¸ÃÄ¡×¤òÁÏÀß¡£04Ç¯¤ËÊ¡Åç¸©3Éô¤Ø¤Î»²Æþ·èÄê¡£ÅìËÌ¥ê¡¼¥°¡¢JFL¤Ø¤È¾º³Ê¤ò½Å¤Í¡¢J3¤Ë¤ÏÈ¯Â1Ç¯ÌÜ¤Î14Ç¯¤«¤é»²Àï¡£º£µ¨¤Ï16¾¡8Ê¬¤±14ÇÔ¤Î10°Ì¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ê¡Åç¸©Á´°è¤¬¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡£¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡¢¹õ¡¢²«¤Î3¿§¡£ËÜµò¤Ï¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼ýÍÆÌó2Ëü1000¿Í¡£»ûÅÄ¼þÊ¿´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¡£ÍèÇ¯¤ÎJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÅìBÁÈ¤Ë½êÂ°¡£