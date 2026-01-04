◇バレーボール男子SVリーグ第9節第2戦 サントリーサンバーズ大阪3―0東京グレートベアーズ（2026年1月4日 Asueアリーナ大阪）

SVリーグ男子初代王者・サントリーサンバーズ大阪のドミトリー・ムセルスキー（37）が今シーズン限りで引退することを4日の東京GB戦後に明らかにした。コート上でファンに報告するとスタンドからは「えー！！ッ」とどよめきが起こった。

ムセルスキーは引退の理由について「家族のことが一番。特に子供は母国のロシアで育って欲しい。この時期は次の契約を決める時期なのでピリオドを打つには一番いいタイミングだった」と説明した。

栗原圭介GMは「ムセルスキー選手との契約は5月末まで。SVリーグのチャンピオンシップの後のアジアクラブ選手権までになる見込み。アジアで勝っても、世界クラブ選手権は新しいチームで戦うことになる。彼以上の選手はいない。総合力で戦っていく」と話した。

ムセルスキーは“ディマ”の愛称で親しまれる2メートル18のオポジット。ロシア代表として2012年ロンドン五輪で金メダルを獲得。18―19年シーズンに当時のVリーグ1部のサントリーに加入して得点王に輝いた。20―21年シーズンはサントリーを14年ぶりの優勝に導いてMVPを獲得。昨季はリーグ戦で2位の942得点、チャンピオンシップ5試合でも133得点を挙げてサントリーを初代王者に導いた。今季で日本で8年目。昨季から始まったSVリーグでの総得点は1317で堂々の1位を走っている。

主将の高橋藍は「ディマが今年で終わることを聞いたときは驚いた。まだまだできると感じていたし。彼は世界を見てもNo.1。デカいだけじゃないのが彼の全て。言葉ではいい表せない選手す。彼から得たことを自分自身のプレーにつなげていく。プレーの安定感、特に20点以降の強さは凄い。ディマを背負って超えていくことがこれからのテーマになる」とうなずいた。この試合の高橋藍は16得点。東京GB戦は2試合続けてムセルスキーを上回る得点を挙げた。得意のフェイクセットをムセルスキーに上げて2回得点に導くコンビの絆も試合中に垣間見せていた。

オリビエ・キャット監督は「ディマのキャリアをいい形で終わらせたい。第1セット途中に左腕を痛めて代えたが、ディマの方から“プレーできる、大丈夫”と言ってきたから使った。彼を代えるプランはなかった。彼と一緒に仕事ができたのは、いいギフトだ。彼の決断を（リーグ連覇の）大きなエナジーに変えられたらいい」と5月の“大団円”に向けてチームの精進を描いていた。