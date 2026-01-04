Ê¡»³²í¼£¡¡ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÇOK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¡¼¥ó¡ÖÈ¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡¡¿·½ÕSP¡×¡Ê¸å9¡¦15¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÌ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤ª¼Çµï·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ë¡¢TBS¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤Î¿¶¤ê¤Ç¡¢91Ç¯¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤·¤¿¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×½Ð±é¤ÎÈëÏÃ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¦¼Ò¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢º£°æÈþ¼ù¤¬¼ç±é¡£Ê¡»³¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î·½»Ò¡ÊÀçÆ»ÆØ»Ò¡Ë¤ËÌ©¤«¤Ê»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¿·¿Í¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¡¢Æ±ºî¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦Í×½á¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÅö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥å¡¼ÂÔ¤Á¤Ç¤Ü¡¼¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥¯¤¬¡¢OK¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¸ò¤¦½Ð¶Ð¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Ê¡»³¤ÏÀçÆ»¤òÁö¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¡»³¤Ï¸åÊý¤Ç1ÉÃ¤Û¤É¡¢ËÀÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈ¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£