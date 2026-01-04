¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û°ÂÆ£ÈþÉ±¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¤é¤â±éµ»ÈäÏª¡¡ºÇ½ª²ó¤ÎÌ¾¸Å²°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
¡¡22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬4Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2003Ç¯¤ËÁ°¿È¤Î¡ÖÄ·¤Ù¡ªÉ¹¾å¤Î²Ú¤¿¤Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢²¦¹ñ¡¦Ì¾¸Å²°¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ïº£²ó¤¬ºÇ½ª²ó¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤â½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ÂÆ£ÈþÉ±¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¡¢ËÜ¶¿Íý²Ú¤µ¤ó¡¢ÌµÎÉ¿ò¿Í¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£