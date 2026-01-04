◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝 神村学園4―1日大藤沢（2026年1月4日 U等々力）

総体覇者の神村学園（鹿児島）が日大藤沢（神奈川）に4―1で快勝して、3大会ぶりの4強入りを決めた。過去最高成績に並び、史上6校目の夏冬連覇に前進。FW倉中悠駕（3年）が全4得点と爆発した。前半29分に左足で3試合連続の先制弾。後半13分には左足で2点目を決めた。1点差に詰め寄られた後半23分に右足でネットを揺らし、その2分後には右CKを頭でゴール。チームを国立に導き「自分が決めてやろうと言う気持ちだったので、よかった」と胸を張った。

大会前に恥骨を疲労骨折。痛み止めを服用してピッチに立ち、高校入学後の公式戦で初のハットトリックを達成した。4得点以上は首都圏開催となった76年度以降は13人目の快挙。通算得点を6に伸ばし、チームメートのFW日高を抜いて得点ランクの単独トップに浮上した。試合前日には3回戦で3得点した同部屋の日高に「次は自分がハットトリックする」と宣言。有言実行の4発をマークし「（日高とは）いいライバル関係でやれている」と語った。

頭、右足、左足と得点パターンは多彩。右利きだが、左足でも正確なシュートを放てるのは、宮崎工高で全国選手権8強入りした経験のある父・美行さんの教えがあるからだ。「小さい時から父から“両足蹴れるようにしろ”言われていた」。試合前には父から「得点王目指して頑張れ」とメッセージが届いたことも発奮材料となり“父超え”となる国立切符を手にした。

今夏は全国総体前J2いわきFC、総体後に水戸の練習に参加。プロのレベルを体感して刺激を受けた。チームメートではDF中野主将がJ2いわき、MF福島が福岡、FW徳村が町田に内定。倉中は国士舘大に進学予定で「プロに行けなかった悔しさはある。負けられない気持ちはある」と言う。

準決勝は尚志（福島）と対戦する。倉中は「4試合連続で先制点を取れるように頑張りたい。まだ大迫勇也さんの得点を超えていない。あと2試合で超えて自分が歴代トップになりたい」と力を込めた。目標は首都圏開催以降では08年度大会の大迫（鹿児島城西）以来2人目となる2桁得点。国立でも暴れまくる。