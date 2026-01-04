µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬MLB¶¯¹ë¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø¡¡4Ç¯Áí³Û94²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¡¡Èá´ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÌó94²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·½Õ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ËÈô¤Ó¤³¤ó¤Ç¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡£
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î4Æü¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó94²¯2000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
45Æü´Ö¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î5Æü¸áÁ°7»þ¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¤Î¡ÈÅÅ·â¹ç°Õ¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢Àîºê½¡Â§Áª¼ê¡Ê44¡Ë¤äµÆÃÓÍºÀ±Áª¼ê¡Ê34¡Ë¤Ê¤É¤âºßÀÒ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡£
2025Ç¯¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ß¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¼çË¤¥²¥ì¡¼¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç3ÅÙ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ëµ±¤¤¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÇË²õÎÏÈ´·²¤ÎÂÇÀþ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
12·î¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2Ç¯·ÀÌó¡£
3Æü¡¢À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤â¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È3Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¼¡¡¹¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î»ø¤¿¤Á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸µÆü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤«¤é¤ÎÇ¯²ì¾õ¤òÅê¹Æ¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£