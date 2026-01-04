±ÊÌî²ê°ê¡¢ÅÄÃæ·½¤Î ¡È¸åÇÚÇÐÍ¥¡É ¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡Ä¥Í¥È¥Õ¥êÉüµ¢ºî¤Î¥í¥±¤Ï ¡È»¨ÃÌ¥¼¥í¡É ¤ÎÄ¶¸·²üÂÖÀª
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤¬Ç÷¤ë12·î²¼½Ü¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢»ç¿§¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤òÇÁ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë±ÊÌî²ê°ê¤òÈ¯¸«¡£±ÊÌî¤Î¡ÈÇ®¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¡É¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤À¡£
¡¡4·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÅÄÃæ·½¤È¤Î¾×·â¤Î¶ØÃÇ°¦¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿±ÊÌî¡£ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤ÏÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ÊÌî¤Ï10¼Ò°Ê¾å¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿CM¤¬¼¡¡¹¤È½ªÎ»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¼Á³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊóÆ»¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¡¢¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤¬¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢12·î¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬È¯Çä¡£ËÜ»ï¤â¡¢NetflixºîÉÊ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤ÇÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ¤¬ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¤ÎNetflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Ç¤¹¡£¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é7Ç¯¸å¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤ËÊÑËÆ¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò°¦ÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¡Ø½÷¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»º¤àµ¡³£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¥Ç¥â¤Ç¶«¤Ö¤Ê¤É¡¢ÂçÊÑ¿È¡£¸ÀÍÕ¤âÍðË½¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¼¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Êª¸ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¡£
¡È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½÷À¤Ë±ü¤æ¤«¤·¤µ¤ä½ã·é¤µ¤òµá¤á¤ë¼Ò²ñ¤ËÈ¿¹³¤·¡¢¡ØÀ¹Ô°Ù¤È¸òºÝ¤ÏÊÌÌäÂê¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡È¤ª¤â¤Á¤ã¡É¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸¶ºî¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤¬ ¡È¤Ò¤ÈÃ¦¤®¡É ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ømy body, my choice¡Ù¤È¤Ï¡¢À¤ä·ëº§¡¢ÃæÀä¤ò¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê½÷À¤Î¼«¸Ê·èÄê¸¢¤òÁÊ¤¨¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²á·ã¤ÊºîÉÊ¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë±ÊÌî¤À¤¬¡¢¥í¥±¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤³¤«¶ÛÄ¥´¶¤òÉº¤ï¤»¡¢¼þ°Ï¤Ë¤â·Ù²ü¿´¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤È±ÊÌî¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤ËÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë±ÊÌî¤µ¤ó¤ò¡¢ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ²ó¤ê¹þ¤ß¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¸·²üÂÖÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢¤Ê¤¼¤«ËÉ´¨ÍÑ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÁ°¸åµÕ¤ËÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î±é¼Ô¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â½ª»Ï¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î±ÊÌî¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë ¡È³Ð¸ç¡É ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¸òºÝ¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Ç§¤á¤¿ºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ø¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡Ù½êÂ°¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚ¸ÍÂçÀ»¤µ¤ó¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡È¶¦±é¼Ô¥¥é¡¼¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î ¡È¸åÇÚÇÐÍ¥¡É ¤È¤¢¤é¤Ì±½¤¬Î©¤Ä¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ì¤Û¤É¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë½÷Í¥À¸Ì¿¤¬Àä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤ËÏÃÂêºî¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê±ÊÌî¤µ¤ó¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ª°ã¤¤¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¸Ç¤¤É½¾ð¤Ê¤Î¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÈé¤à¤±¤¿ ¡È¹ÅÇÉ¡É ¤Ê±ÊÌî¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£