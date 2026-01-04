Image: Amazon

高騰前に確保！

最近メモリやPCパーツの高騰が話題となっていて、このままだとPCの値段ヤバいのでは？ みたいな怪しげな空気が流れていますよね…。もう買えるうちに買っちゃったほうがいいのでは？と悩んでいる人も多いと思います。

なので、見つけておきました。超ハイスペ！ってわけじゃないけど、普段使いにちょうどいいクラスの1台がこちら。

HP 15-fd インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H 16GB メモリ 512GB SSD 109,800円 Amazonで見る PR PR

HPの2025年夏モデルです。

構成は…

CPU：Intel Core Ultra 5 メモリ：16GB ストレージ：512GB 画面：15.6インチ／1920×1080（IPS） Office：WPS Office付属

といった感じで価格は10万9800円。ちょっと10万超えちゃってるけどカンベンね。

性能的にはゲームや配信には不向きですけど、レポート作成やネット動画見る分には問題ないレベル。ポートもUSB-AとUSB-C、HDMIと一通り揃っています。

キュンキュンに高スペなPCじゃなくても、実務で使えるPCがあればいいんだ！といったニーズにはガッチリとハマるモデルなので、コスパ重視で行くなら要注目の1台かと！

