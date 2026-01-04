新生活向けノートPC、10万円くらいで買えます
高騰前に確保！
最近メモリやPCパーツの高騰が話題となっていて、このままだとPCの値段ヤバいのでは？ みたいな怪しげな空気が流れていますよね…。もう買えるうちに買っちゃったほうがいいのでは？と悩んでいる人も多いと思います。
なので、見つけておきました。超ハイスペ！ってわけじゃないけど、普段使いにちょうどいいクラスの1台がこちら。
HPの2025年夏モデルです。
構成は…
CPU：Intel Core Ultra 5
メモリ：16GB
ストレージ：512GB
画面：15.6インチ／1920×1080（IPS）
Office：WPS Office付属
といった感じで価格は10万9800円。ちょっと10万超えちゃってるけどカンベンね。
性能的にはゲームや配信には不向きですけど、レポート作成やネット動画見る分には問題ないレベル。ポートもUSB-AとUSB-C、HDMIと一通り揃っています。
キュンキュンに高スペなPCじゃなくても、実務で使えるPCがあればいいんだ！といったニーズにはガッチリとハマるモデルなので、コスパ重視で行くなら要注目の1台かと！
Source:
HP 15-fd インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H 16GB メモリ 512GB SSD
109,800円
Amazonで見るPR
HP 15-fd インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H 16GB メモリ 512GB SSD
109,800円
Amazonで見るPR