まさか【GU】で買えちゃうなんて、、！ ブーム到来中♡「注目バレエスニーカー」

スニーカーとバレエシューズのいいとこ取りをした「バレエスニーカー」は、2026年のトレンドとして注目度急上昇中。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、大人世代の足元にちょうどよさそうです。そんな旬アイテムが【GU（ジーユー）】にも登場しています。今回は40・50代も取り入れやすい、編集部おすすめのシューズをピックアップしてご紹介します。

程よい甘さで大人の足元を軽やかに更新

【GU】「ギャザーバレエスニーカー」\2,990（税込）

履き口のギャザーデザインと存在感のあるリボンが特徴の一足。スニーカー感覚で履きやすいのに、見た目はすっきり上品なのがポイントです。パンツにもスカートにも合わせやすく、足元に抜け感をプラスできそう。足底の屈曲性、土踏まずを支えるカップインソールなど、歩きやすさにも期待できます。

きれいめ派さんにも刺さる旬デザイン

【GU】「ストラップバレエスニーカー」\2,990（税込）

バレエシューズを思わせるストラップデザインが印象的なスニーカー。スニーカーほどカジュアルにならない絶妙バランスが魅力です。きれいめなスラックスやスカートにマッチするかも。甲のストラップによって、フィット感を高められそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M