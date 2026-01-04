È¢º¬¤«¤é1Æü¡ÄÁáÂç¤¬È¯É½¡ÖÌ¾ÃµÄå¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡¡ÂçÌò¤ÎÃË¤Ë¶Ã¤¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ï2Æü¤Ë±ýÏ©¡¢3Æü¤ËÉüÏ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Áí¹ç4°Ì¤À¤Ã¤¿Áá°ðÅÄÂç¤Ï¡¢¶¥ÁöÉô¤ÎX¤Ç¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¡£±ØÅÁ¼ç¾¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂç¤Ï4¶è¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¡¢¥¤¥§¥´¥ó¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¶è´ÖµÏ¿¤Ë¤¢¤È1ÉÃ¤ËÇ÷¤ë1»þ´Ö0Ê¬1ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£5¶è¤Ç¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬°ì»þ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ÉüÏ©¤Ï½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ4°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç¶¥ÁöÉô¤ÏÉüÏ©¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿4Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø¶¥ÁöÉô112ÂåÌÜ¤Î¿·³ØÀ¸´´Éô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¡¢±ØÅÁ¼ç¾¤Ë¤Ï9¶è¤Ç¶è´Ö2°Ì¤È¹¥Áö¤·¤¿¾®Ê¿ÆØÇ·¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤«¤é¿Ê³Ø¤·¡¢À¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤Ç³Ø¤Ö¾®Ê¿¤¬ÂçÌò¤òÃ´¤¤¡¢X¾å¤Î±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá°ðÅÄ¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÌ¾ÃµÄå¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¡¾®Ê¿¤Ë¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼²¼¤²¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÌ¾ÃµÄå¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤³¤Îµ¯ÍÑ¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Áá°ðÅÄ¼Â¶È¹â¡¢Áá°ðÅÄÂçOB¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦ÀÆÆ£°ìÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹Ž¤¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡ª¡¡Êì¹»¡¦Áá¼Â½Ð¿È¤Î±ØÅÁ¼ç¾ÃÂÀ¸¤Ë¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤¬²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¤Ç¶½Ê³µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Î1¶è¤Ç¥È¥Ã¥×3¤òÀê¤á¤¿Áý»ÒÍÛÂÀ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÀ¾ÏÆ¹©¡Ë¡¢ËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ3Ç¯¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¤â·Ù²ü¤¹¤ëÁá°ðÅÄÂç¤¬¿·ÂÎÀ©¤ÇÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë