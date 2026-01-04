¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åö¤Æ¤ë¤¾¡ª¡ª¡×¿ÀÉôÈþºé¤¬ÅìÀ¾¶âÇÕ¤ò¥À¥Ö¥ëÅªÃæ¡¡¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µËö¤Ï¥¦¥Þ¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿ÀÉôÈþºé¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µþÅÔ¶âÇÕ¤ÈÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ»³¶âÇÕ¤ò¥À¥Ö¥ë¤ÇÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¡Íø¤Î½÷¿ÀÍÍ¡ªÅªÃæÇÏ·ô¤È¥É¥ä´é¥Ýー¥º
¡¡¡ÖÅìÀ¾¶âÇÕWÅªÃæ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢µþÅÔ¶âÇÕ¤Ï1Ãå⑮¥Ö¥¨¥Ê¥ª¥ó¥À¡¢2Ãå⑪¥Õ¥¡ー¥ô¥§¥ó¥È¤Î¥ï¥¤¥É⑪-⑮1870±ß¡¢Ãæ»³¶âÇÕ¤Ï£³Ãå⑧¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤Î3Ï¢Ê£¼´1Î®¤·¤ÇÁê¼ê¤Ë1Ãå⑪¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡¢2Ãå②¥¢¥ó¥´¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿②-⑧-⑪5960±ß¤ÎÅªÃæÇÏ·ô¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¡¡º£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åö¤Æ¤ë¤¾¡ª¡ª¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ö¥¨¥Ê¥ª¥ó¥À¡¡ÀîÅÄµ³¼ê¡¡¿Ø±Ä¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡×¡Ö¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡¡ÄÅÂ¼µ³¼ê¡¡¿Ø±Ä¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµþÅÔ¶âÇÕ¤ÈÃæ»³¶âÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Ø±Ä¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡¢¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¡ÖÅ·À²¤ì¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¤¹¤´ー¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿
