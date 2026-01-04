¤Ë¤ó¤Ë¤¯Âç¹¥¤¥á¥¤¥É¤¬µÛ·ìµ´¤Ë±£¤ì¤Æ¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥°¥ë¥á¡×¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ë¤ó¤Ë¤¯½¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Þ¥ó¥¬¤òGSC¥á¥ó¥Ð¡¼¸þ¤±µ»ö¤Ç¸ø³«
Ê¢¤Ú¤³µÛ·ìµ´¡ß¤Ë¤ó¤Ë¤¯Âç¹¥¤¥á¥¤¥É¤¬ÀäÉÊ¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥°¥ë¥á¤ËÄ©¤à¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤¬ËþºÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ë¤ó¤Ë¤¯½¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á´7ÏÃ¤ÎËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥¤¥é¥¹¥È½¸¤Ê¤É¤ª¤Þ¤±¤â¹ë²Ú¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òGIGAZINE¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö(GSC)²ñ°÷¸þ¤±¤ÎËÜÃª¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ë¤ó¤Ë¤¯½¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò´Þ¤á¤¿GIGAZINE¤Î¥Þ¥ó¥¬¤äKindleËÜ¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÈ¾³Û°Ê²¼¤Ë¤·¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¥»¡¼¥ë¤ò2025Ç¯12·î28Æü¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤ÆËÜÊÔ¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ª¤Þ¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ë¤ó¤Ë¤¯½¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÈÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ·¤ò»ý¤ÄµÛ·ìµ´(¤¤å¤¦¤±¤Ä¤/¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢)¤Î¥ß¥ó¥È¡¦¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤¬¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥á¥¤¥É¤Î¥«¥ª¥ê¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¡¢µÛ·ìµ´¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ê¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬À÷¤ß½Ð¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤ä¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿µíÐ§¤äÇ»¸ü¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ê¤É¡¢Á´8ÉÊ¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¡õ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ºî²è¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢µÛ·ìµ´¤À¤«¤é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥ó¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÏ¢ºÜÈÇ¤ÎÁ´7ÏÃ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯Âç¹¥¤¥á¥¤¥É¤ÎµÙÆü¡×¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ó¥È¤ÎâÇÂ²(¤±¤ó¤¾¤¯)¤Ç¤¢¤ë¥«¥ª¥ê¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤È¤¤ª¤êË½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ì¤É´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ß¥ó¥È¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë·¿¤ÎµÛ·ìµ´¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ó¥È¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ï¡¢¥«¥ª¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµÙÂ©»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯Âç¹¥¤¥á¥¤¥É¤Î¥«¥ª¥ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤ª¤Þ¤±¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª¤Þ¤±¥Þ¥ó¥¬¤òGIGAZINE¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö(GSC)¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£GSC¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤Î¸ÂÄê»ñÎÁ¤Î¤Û¤«¥Þ¥ó¥¬¤Î¹¹¿·¤ò°ìÂÁá¤¯ÆÉ¤á¤¿¤ê¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Ë¤ó¤Ë¤¯½¤¤¤Ç¤¹¡ª ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÆÃÅµ¥Þ¥ó¥¬
