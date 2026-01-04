侍ジャパン前監督で日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝64）が4日、北海道安平町の社台スタリオンステーションを訪問。侍ジャパンがWBCで世界一に輝いた23年にレーティング世界一となり、現在種牡馬として繋養されるイクイノックスと対面した。

同じ年にともに世界一となった同馬には強い縁を感じており「横に立ったとき、暴れることなくこっちを見てカメラの方を向いた。自分の役割を分かっているんだと思う。そこに勝ちにいく要因を持っているように感じる」とし、その立ち振る舞いに「オーラがある」と改めて感心した。

監督時代の16年に種牡馬だった名馬ディープインパクトに会うために同所を訪れ、同年にチームは日本一。以来、毎年の恒例となった訪問は栗山CBOにとって「学びの場」ともなっている。「勝負事は逆算。勝つために逆算して今、自分は何をすべきか。そこをはっきりしないと逆算はできない。そういう感覚をイクイノックスは持っていて“やることは全てやりますよ”という空気感に、みんながオーラを感じるんだと思う」。種牡馬として活躍していく同馬に会って「自分も頑張らなければと刺激をもらった」と続けた。

訪問後にはディープインパクトの墓参りもした栗山CBO。名馬に学び、亡き名馬に思いを馳せ、新年に気持ちを新たにした。