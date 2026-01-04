¾åÇòÀÐË¨²Î¡õÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¶¦±é¤ÎÁêÀ¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¤¸¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ï¤Þ¤ë¡×¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Û
¡¡Ê¤ÌÌ¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¥²¥¹¥È¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤¹¤ë¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¿¼1¡§25¡Ë¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢1·î10Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤Î¹çÆ±²ñ¸«¤ËÀøÆþ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤Ë±Ô¤¤¼ÁÌä¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¸ÄÊÌ¼èºà¤Ç¤ÏÆó¿Í¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥ª¥ª¥µ¥ï¤¬Ä¾·â¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºîÉÊ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤»Ñ¡ª¥Ñ¥ó¥À¤Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡õÀ¸ÅÄÅÍ¿¿
¢£¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢»Ð¡¦Ë¨²»¤Ë¤âÁêÃÌ
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù (¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë)¡£Îø°¦¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤¤¤Á¤Ï¡á¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬¡¢Æ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥óÊÑ¿Í½Ú¶µ¼ø¡¦ÄÇÆ²»Ê¡Ê¤·¤É¤¦¡¦¤Ä¤«¤µ¡áÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¤òÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤ÇÉ³²ò¤¡¢Æü¡¹Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡10·îË¿ÆüÄ«¡¢ÅÔÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆ±ºî¤Î¹çÆ±²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï30¿Í¤Û¤É¤Îµ¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¾åÇòÀÐ¤ÈÀ¸ÅÄ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤¡¢²ñ¸«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀâÌÀ¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö°ìÍÕ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥¯¥é¡Ù¤È¤¤¤¦À¸³è¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯25ºÐ¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ø·î¤ÎÍÕ½ñË¼¡Ù¤ËÆþ¼Ò¡£¤Ç¤âÆþ¼Ò¼°ÅöÆü¤Ë»¨»ï¤¬µÙ´©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡Ä¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÍÕ¤Î½ã¿è¤ÊÉôÊ¬¤ËÆÃ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´¶¾ðË¤«¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÈ¯Ïª¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡Ö»Ê¤Ï¡¢À¸Êª³Ø¤òÀìÌç¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤ÆÆ°Êª¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤ÊÌò¤Ç¤¹¡£°ìÍÕ¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ì¤¿Êý¸þ¤ËÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ï¡¢»Ê¤Î¤¹¤´¤¯¥¥å¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¤Û¤Ü½éÂÐÌÌ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¤¸¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾ô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¹¤Ç¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¸½¾ì¤Ç¤âÎÉ¤¤¶õµ¤ºî¤ê¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼èºà¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤Ê¤É¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¤¦¤Á¤Ë´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ó¤À°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤»¤ê¤Õ¤¬Â¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÀ¸Êª³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀìÌçÍÑ¸ìÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ø¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü¡¹ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÀ¸ÅÄ¤¬¡ÖË¨²Î¤µ¤ó¤â½ÐÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤À¤«¤é¡¢¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´èÄ¥¤ê¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¤Î¼ÁÌä¤Ë¡£¹â¡¹¤Èµó¼ê¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥ª¥ª¥µ¥ï¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢Æó¿Í¤È¤â¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÎø°¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Æó¿Í¤ÏÁêÃÌ¤ò¤¹¤ëÊý¤È¤µ¤ì¤ëÊý¡¢¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤¤¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤¢¡£Ä¹ÃË¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²ò·è¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾åÇòÀÐ¤ÏÃãÌÜ¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡Ö»ä¤Ï¼¡½÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁêÃÌ¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤ï¤ê¤È¤¹¤°Çº¤ß¤¬¤Á¤Ç¡¢¤¯¤è¤¯¤è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï»Ð¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¿§¡¹Ê¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÁêÃÌ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Çº¤ó¤Ç¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¤Ê¤É²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¾ÆÆù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëµí¥¿¥ó±ö¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¾ÆÆù¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥â¥¯¥â¥¯±ì¤òÍá¤Ó¤¿¸å¤ËÁ¬Åò¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£À¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍÇº¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¿²¤¿¤éËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£À¸ÅÄÅÍ¿¿¤Ï¡ÖÇÏ¤È¤ÏÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼ÁÌä¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¡¢¥¥ã¥ó¥×¥Æ¥ó¡¦¥ª¥ª¥µ¥ï¤Î¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¾åÇòÀÐ¤¬¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Àè¤Û¤É¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤³¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Æó¿Í¡£²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¸ÄÊÌ¼èºà¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¾åÇòÀÐ¤Ë¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Ë¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Î¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ê¤Î¤«¿Ö¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë°ìÍÕ¤ÏÊÔ½¸¼Ô£³Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï³Ø¼Ô¤Ç¡¢¤·¤«¤âÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°ÀìÌç¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¿¦¶È¡£Ìòºî¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àè¤Û¤É¤â¾¯¤·½Ð¤¿¤¬¡¢¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤äÀìÌçÍÑ¸ì¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¯¤é¤¤Æ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤»¤ê¤Õ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤é¤Ä¤é³Ú¤·¤¯¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤ëÏÃ¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤ÏÆó¿Í¤ÎÉáÃÊ¤Î°ÅµÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¸ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¡¢¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÆÉ¤ó¤Ç¡¢¶õ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¡£Ãæ¤Ë¤Ï½ñ¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤È¤Ï²»À¼¿á¤¹þ¤ó¤ÇÊ¹¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁê¼ê¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¿á¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤»¤ê¤Õ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤Þ¤À¤ËºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¹½Á°¤«¤é½àÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·À¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÁ°¤«¤é½àÈ÷¤Ï¤¹¤ëÊý¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¡£1Æü¤ä2Æü¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤ëÊ¬ÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤á¡¢ºÇ¶á¹îÉþ¤·¤¿¡É¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Æó¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾åÇòÀÐ¤¬¡Ö»ä¡¢Íî¤È¤·Êª¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸°¤äºâÉÛ¡¢Äê´üÆþ¤ì¡Ä¡¢¤â¤¦Á´ÉôÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï°ìÀÚÍî¤È¤µ¤º¡¢Ìµ¤¯¤µ¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹îÉþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢À¸ÅÄ¤â¡Ö¼Â¤ÏËÍ¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤â¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤â¸°¤òÍî¤È¤·¤Æ¡£¤¿¤ÀËÍ¤â´ñÀ×Åª¤ËÁ´Éô½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£À¸ÅÄ¤«¤é¡¢¤É¤¦¹îÉþ¤·¤¿¤Î¤«¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Íî¤È¤·¤¿»þ¤Ë¥¬¥·¥ã¥ó¤Ã¤Æ²»¤¬ÌÄ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Ï¥¦¥ÞÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Æó¿Í¤È¤â¡¢ÌµÃã¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÌ¾Á°¤¬¡ÖÅÍ¿¿¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤ê¤È¡ÖÅÍÇÏ¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌðÀè¤Ë¡ÖÅÍÇÏ¡×¤Ç¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤¦¸À¤¦°ÕÌ£¤ÇÇÏ¤È¤ÏÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ÖÅÍ¿¿¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÏ»É¤·¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ðº£Ç¯¤â¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡ÖÎø°¦¤¬¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤«¤é¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¸¤Êý¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢½¾Íè¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï°ì½µ´Ö¤Î¤´Ë«ÈþÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì½µ´Ö´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë³èÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó±ÉÍÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü»£±Æ¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡ÖÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¾ÜºÙ¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤Êý¤ò³Ø¤Ù¤ë¥é¥Ö¥³¥á¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥ª¥ª¥µ¥ï¡Ë
¢¨¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿ÆüÍË¡¡¿¼1¡§25¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
