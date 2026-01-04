·ëº§ÊóÆ»¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ª¤é¤ìÀë¸À¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥ê¥ê¡¼¡Ê41¡Ë¤¬4Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Õ°ìÈÖ¡ª¾ÐÇäÈËÀ¹¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£·ëº§ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¤Ï¤«¤Í¤Æ¸òºÝÃæ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢º£ÀîºÚ½ï¡Ê29¡Ë¤ÈÇ¯Æâ¤Ë¤â·ëº§Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àµ·î»°¤¬Æü¤ÏµÙ¤ß¤Ç¡¢º£Æü¤¬»Å»ö»Ï¤á¡£¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö1Æü¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¥¦¥½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·Ê¹¤Ë¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼·ëº§¡Ù¤Ã¤Æµ»ö¤¬½Ð¤Æ¡£¤·¤«¤âµÈËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¾¡¼ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤¿¤â¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥ê¥ó¥´¤«¤é¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¹¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¶õµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î¤´Î¾¿Æ¤È¤«¤â¡Ø·ëº§¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Íè¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤é¡¢²¶¤â¤¦½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¾ð¤òÈäÏª¡£¥ê¥ó¥´¤«¤é¡Ö¤·¤¿¤é¡©¡×¤È·ëº§¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤ë¤«¡¢¤¸¤ã¡£¸ç¶õ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂ¹¸ç¶õ¤Î·ëº§¤ËÎã¤¨¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¥ê¥ó¥´¤«¤é¡Ö¥ê¥ê¡¼¤¬·ëº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¤¢¤ª¤é¤ì¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤È·ëº§Àë¸À¡£ÁêÊý¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤«¤é¡ÖÈà½÷¤µ¤ó¡¢¸«¤Æ¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ø¥ì¥ó¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤¾¡Ù¡×¤ÈMC¤ÎÀ¾Àî¤¤è¤·¤ò¥¤¥¸¤Ã¤ÆÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£