第104回全国高校サッカー選手権大会の準々決勝が4日に行われた。



前回大会準優勝の流通経済大柏（千葉）は大津（熊本）と対戦。2年連続での国立行きを狙う流通経済大柏は、21分に大津の山本翼に先制弾を許すも、36分に金子琉久が同点ゴールを決めて振り出しに。その3分後、左サイドで得たフリーキックから、メンディー・サイモン友が最後右足で詰めて逆転。以降反撃に出る大津に対し、最後まで集中力を切らさずそのまま逃げ切り勝利。2-1で流通経済大柏が4強進出を決めた。





インターハイとの2冠を目指す神村学園（鹿児島）と11年ぶりの8強入りを果たした日大藤沢（神奈川）の一戦は、29分に神村学園の倉中悠駕が先制ゴールを挙げると、57分にも再び倉中が決めて2−0とリード。その後、62分に日大藤沢の小林昴瑠が左足のミドルシュートで日大藤沢が1点を返すも、68分に味方のスルーパスに抜け出した倉中がゴール右隅に流し込んでハットトリックを達成。直後にヘディングで倉中が圧巻の4ゴール目を奪い、試合は4−1で神村学園が日大藤沢に勝利した。勝てば7大会ぶりのベスト4となる尚志（福島）と5大会ぶりの帝京長岡（新潟）の一戦は、66分にハーフウェイライン付近で尚志の田上真大がボールを奪いカウンターを発動。最後は臼井蒼悟がGKとの一対一を制し尚志が先制。臼井が決めたゴールを最後まで守り切った尚志が4強進出を決めた。17年ぶりの準決勝進出を目指す鹿島学園（茨城）は17分にPKを獲得。これを清水朔玖が決めて先制すると、51分に三浦春人が清水が放ったミドルシュートのこぼれ球を押し込み2−0とリードする。さらに68分には清水がペナルティアーク内からのフリーキックを直接決めて3点目。一方反撃に出たい興国（大阪）は80分に徳原天仁のシュートで1点を返したが反撃はここまで。3−1で鹿島学園が勝利した。これにてベスト4進出校が決定。準決勝は10日に国立競技場で行われる。【準々決勝結果】大津（熊本）1-2 流通経済大柏（千葉）神村学園（鹿児島）4-1 日大藤沢（神奈川）尚志（福島）1-0 帝京長岡（新潟）興國（大阪）1-3 鹿島学園（茨城）【準決勝 対戦カード】（1月10日）尚志 vs神村学園鹿島学園 vs流通経済大柏