¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀÐÀî²íµ¬¤¬¸ÅÎ¤¤Î½©ÅÄ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡Ö¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡¢ÀÐ»³ÂÙÃÕÅê¼ê¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬£´Æü¡¢¶¿Î¤¤Î½©ÅÄ»Ô£Ã£Î£Á¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ú¤¢¤¤¿¤ÇÌîµå¶µ¼¼¡Ö¥×¥íÌîµå¡Ü¡»¡»£²£°£²£¶¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï£³Áª¼ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¼Â±é¤·¡¢Ìó£µ£°¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤òÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¡£¥¿¥¤¥äÅ¾¤¬¤·¤ä±ïÆü¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£½©ÅÄ¤Ç¤Ï·§¤Î½ÐË×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°¤ÇÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤¿ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤â¼êÃµ¤ê¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¡¢Í¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¡£ÀÐ»³¤â¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°é¤Ã¤¿½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¤Ç¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£