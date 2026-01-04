¤Û¤·¤Î¤¢¤¡¡¥¿¥¤¤Ç¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÇ¯ÌÀ¤±¡×¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤¡Ê48¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯±Û¤·¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤·¤Î¤ÏÄ¾Á°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö2026Ç¯¤Ï¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡²Ö²Ð¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÊÇ¯ÌÀ¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¡¼¥¯¥í¥ó»Ô¾ì¡¡ÀþÏ©¥®¥ê¥®¥ê¤ËÏªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ¤ë»þ¤Ë¥µ¥µ¤Ã¤ÈÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥È¤ò¾ö¤ó¤ÇÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅÅ¼Ö¤È¤Îµ÷Î¥¤¬À¨¤¯¶á¤¤¤«¤é¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤è¡¡²¿ÅÙ¤«»Ô¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É»þ´Ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆËè²ó¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ¸«¤ì¤¿¤è¡×¤ÈËþµÊÃæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¡¼²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡¼¡×¡Ö¥¿¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¢¤¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÈþËÆ´ñÎïÂç¹¥¤¡×¡Ö¤¢¤¤µ¤ó¤¬¹â¹»À¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£