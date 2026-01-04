¡Úµð¿Í¡ÛÀô¸ýÍ§ÂÁ¡ÖÏÂ¿¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡×»Õ¾¢¤Î²¬ËÜ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¹ç°Õ
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤ò¤Õ¤é¤ì¡ÖÏÂ¿¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç²¬ËÜ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¼çË¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤ÄÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£½Ð¾ì£±£³£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¹ÂÇÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò£×¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆâÌî¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃË¤Ï¡Ö·ë²Ì¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ³¤±¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£