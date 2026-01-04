高市早苗首相が４日、午後４時前に公式Ｘに新規投稿。昨年１２月２９日に総理公邸に引っ越していたが、「ついに段ボールの開封と片付けを終了しました」と報告した。引っ越し後は、「段ボール箱の谷間で生活しながら、外出時に必要な物（バッグやアクセサリー）が入った箱を探し出す日々でした」と振り返った。

居住していた衆議院赤坂宿舎で、１２月２７、２８日と２日がかりで段ボール箱の組み立てとパッキングを始め、「重い箱の運搬と積み上げなど、ひたすら力仕事続きでしたから、手足は切り傷とアザだらけや…。」とも明かした。

また「今朝６時頃から仮眠をとっていたら、７時５４分頃に北朝鮮がミサイルを発射。 総理秘書官からの電話で飛び起き、総理指示を出し、官邸危機管理センターに設置している北朝鮮情勢に関する官邸対策室に緊急参集チームを招集。 その後、報告を受け、日本政府として北朝鮮に対して厳重抗議を行いました。 小泉防衛大臣も、記者会見をしてくれました。」と説明。多忙な年末年始についても詳細につづっている。

皇居での新年御挨拶を終えた１月１日の午後には「ようやく荷解きに着手しましたが、途中でダンナさんの食事の仕度や食器洗いなどもあり、荷解きは台所や風呂場やトイレの用品など生存に必要な数箱で断念。」などと明かし、「今もダンナさんが空腹に耐えている様子なので、これから遅めの朝昼兼ねた食事の仕度をします」と報告。「明日５日（月）は、伊勢神宮参拝と年頭の記者会見です。内政も本格始動。頑張ります！」と記した。