Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¿ô¤¬°Û¼¡¸µ¡ÖÂçÊÑ¤Ê½ÐÈñ¡×¡¡Äï»Ò¤Ï18¿Í¤À¤±¤É¡Ä
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Àµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àµ·î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»Ö¤é¤¯¤Ï¡Öº¬ÄÅ¸¢¸½¤È¤¤¤¦²¼Ä®¤Î¡¢ÃÌ»Ö¤½¤Î¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ª»²¤ê¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤·¤ÆÃÌ»Ö¤Î¤ªÊè¤Ë¤â¤ª»²¤ê¤ò¤·¤Æ¡×¤È¹±Îã¤ÎÎ®¤ì¤ò¥È¡¼¥¯¡£
¡¡¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤â¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤â¤¦50¡Á60¿Íµï¤Þ¤¹¤«¤é¡£1000±ß¤º¤Ä¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©ÀîÎ®¤ÎÃæ¤Ç¤âÄï»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£18¿Í¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤â¤¦Â¹Äï»Ò¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂç½êÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£